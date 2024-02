Primo piano Augusta, ex convento di S. Domenico, avviso pubblico per concederlo a ente del terzo settore di

AUGUSTA – Si prova a uscire dall’impasse che da quasi mezzo secolo non consente la fruibilità dell’ex convento di San Domenico, immobile storico di proprietà dell’ente comunale tra via della Dogana e via XIV Ottobre.

L’amministrazione Di Mare intraprende la strada della procedura di evidenza pubblica finalizzata a concederlo, attraverso usufrutto a titolo gratuito per la durata massima di 5 anni, a un ente del terzo settore che porti in dote proposta progettuale e fonte di finanziamento.

Il convento ricostruito due secoli fa, dopo aver ospitato fino ai primi anni settanta del novecento alcune scuole cittadine, è stato da allora abbandonato. Tra il 1989 e il 2010 sono state eseguite diverse opere di consolidamento strutturale e di ristrutturazione delle coperture, ma ad oggi l’immobile richiede ulteriori interventi di recupero edilizio e impiantistico.

L’edificio potrebbe ospitare al piano terra, da cui sui accede all’ampio cortile con portici, un ufficio e quattro sale polivalenti. Il lato nord del piano terra, adiacente alla chiesa di San Domenico, è invece nella disponibilità del Fec (Fondo edifici di culto).

Al primo piano, oltre ai due locali per archivio, ospiterebbe dieci uffici di varie dimensioni e, nel lato nord adiacente alla chiesa, due lunghe sale polivalenti.

“È intendimento della Città di Augusta – si apprende dalla delibera di giunta del 2 febbraio scorso – procedere all’individuazione di un soggetto associativo e/o onlus per concedergli senza corresponsione di un canone, attraverso l’usufrutto, l’immobile denominato “Ex Convento di San Domenico” a fronte della presentazione di un progetto di efficientamento, riqualificazione funzionale e ristrutturazione, attraverso fondi propri e/o attraverso contributi, sovvenzioni, donazioni, o altre forme di finanziamento, ricevuti sia da parte di privati e/o enti pubblici, sia con partecipazione a bandi pubblici che mediante il ricorso a misure agevolative previste dalle norme vigenti, previo coinvolgimento e preventiva autorizzazione degli uffici tecnici comunali, e di una proposta di utilizzo per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle attività sopra enunciate“.

Progetti che le realtà associative, a cui è rivolto l’avviso, debbono prevedere di destinare, “senza scopo di lucro, (ad) attività assistenziali, di sviluppo culturale, sociale, educativo, formativo, ambientale, di ricerca e prevenzione, ricreativo e associativo, per l’interesse collettivo della comunità, aperte ai cittadini, rivolte a sviluppare iniziative di socializzazione e/o culturali, con particolare coinvolgimento dei soggetti più deboli“.

Per la precisione, sono ammesse a partecipare alla procedura di selezione Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), purché iscritte al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) e costituite da almeno due anni.

Non c’è un termine finale per la presentazione delle domande, che devono comunque contenere la proposta progettuale costituita da progetto funzionale-gestionale e progetto preliminare di recupero e riqualificazione edilizia con cronoprogramma.

(Nella foto di repertorio in copertina: cortile dell’ex convento di San Domenico, 2022)