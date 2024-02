Primo piano Trofeo Carnevale di Acireale, il podista augustano Luigi Spinali 4° assoluto di

AUGUSTA – Sono stati 657 gli atleti che la scorsa domenica mattina hanno tagliato il traguardo del Trofeo “Carnevale di Acireale”, prima gara stagionale di 10 km facente parte del circuito “Grand prix Sicilia di corsa su strada 2024” giunto alla ventinovesima edizione.

L’evento viene organizzato, in concomitanza con lo storico Carnevale acitano, dalla Asd Correndo per Aci, con il patrocinio del Comune di Acireale e della Fondazione del Carnevale di Acireale, sotto l’egida della Fidal.

Tra i podisti classificati, oltre al considerevole numero di ventiquattro augustani appartenenti alle due società locali, si è distinto l’esperto campione Luigi Spinali in gara per l’etnea Asd Monti Rossi Nicolosi. Pur affaticato dall’impegno di due giorni prima al Trofeo Sant’Agata a Catania, corsa su strada sulla distanza di 9,8 km, Spinali sfiora il podio con il tempo di 32’35″. Al traguardo è 4° assoluto, alle spalle del vincitore maliano Soumaila Diakite (Universitas Palermo) capace di correre la distanza in 31’31”, del triatleta Daniele Gambitta (Magma Team) secondo in 31’42” e di Ivan Antibo (Universitas Palermo) terzo in 32’19”.

Atletica Augusta al Trofeo Carnevale di Acireale 2024

Migliore dell’Asd Atletica Augusta, capitanata da Lino Traina (master 60), il master 45 Sebastiano Alicata piazzatosi 53° assoluto e 4° di categoria con il tempo di 37’56”. Vincitore di categoria per i neroverdi, il master 65 Domenico Scali, che ha firmato il tempo di 41’33”.

Megara Running al Trofeo Carnevale di Acireale 2024

Nell’Asd Megara Running, che sta privilegiando la preparazione per il neonato circuito “Sicily bronze races 2024″ (sette gare sui 10 km: la prima a Licata a marzo, l’ultima ad Augusta in ottobre), in evidenza il buon ritorno in gara del presidente Carmelo Casalaina (master 50) dopo una lunga assenza per infortunio, inoltre la migliore prestazione personale e di squadra del master 35 Giuseppe Sarcià con il tempo di 42’59”.