Primo piano Augusta, fermato alla Borgata con droga in auto: arrestato trentunenne augustano di

AUGUSTA – Un presunto pusher augustano è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito dei posti di controllo effettuati alla Borgata.

Si tratta di un 31enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, fermato dai militari della locale aliquota radiomobile mentre si trovava alla guida della propria auto lungo corso Sicilia.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto circa 25 grammi complessivi di sostanze stupefacenti, tra crack, hashish e marijuana, occultati nel vano portaoggetti del veicolo.

Il ritrovamento ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione dell’uomo. Qui, all’interno di un pensile del soggiorno, sono stati scoperti ulteriori 55 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, oltre a materiale ritenuto idoneo alla pesatura e al confezionamento delle dosi.

La droga sequestrata (nella foto all’interno) sarà sottoposta alle analisi di laboratorio. Alla luce degli elementi raccolti, il 31enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.