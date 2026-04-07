Eventi Augusta, il femminicidio dimenticato del ’35: al Circolo Unione il libro di Salvo Palazzolo di

AUGUSTA – Sarà presentato anche ad Augusta il libro “L’amore in questa città” del giornalista palermitano Salvo Palazzolo (nella foto di copertina), cronista di lungo corso, autore di numerose inchieste di rilievo nazionale.

L’appuntamento è in programma venerdì 10 aprile alle ore 17,30 al Circolo Unione, in piazza Duomo, nell’ambito del progetto “Dialoghi tra avvocatura e cultura” promosso dall’Unione avvocatura siciliana (Uas) sezione di Siracusa-Augusta, in collaborazione con l’antico sodalizio culturale ospitante.

Al centro dell’incontro, il volume edito da Rizzoli che riporta alla luce una vicenda rimasta per decenni nell’ombra: l’uccisione, nel 1935 all’università di Palermo, di Cetti Zerilli, una studentessa ventenne.

Un delitto mai raccontato all’epoca dei fatti, “insabbiato dal regime” come riporta la copertina del libro, senza tracce ufficiali né memoria pubblica: nessun articolo, nessuna lapide a ricordare quel femminicidio proprio nei luoghi in cui oggi sorge la facoltà di Giurisprudenza. Attraverso un lavoro di inchiesta giornalistica, Palazzolo ricostruisce i fatti e restituisce voce alla vittima, riportando alla luce anche gli scritti di Cetti Zerilli.

Un’opera che si colloca tra narrazione storica e giornalismo investigativo, ma che affronta temi di stringente attualità, a partire dalla violenza di genere e dal silenzio che spesso la circonda.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Alfredo Beneventano del Bosco, presidente del Circolo Unione di Augusta, e dell’avvocata Saria Lanteri, presidente della sezione locale della Uas. L’introduzione è affidata a Gaetana Bruno.

Seguirà il dialogo con l’autore, a cui prenderanno parte il giornalista Prospero Dente, segretario provinciale di Assostampa Siracusa, l’avvocato Giuseppe Terranova e Alisia Lo Voi.