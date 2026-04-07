Giornata del mare, ad Augusta basi aperte e navi visitabili: il programma degli open day

AUGUSTA – In vista della Giornata nazionale del mare, che si celebra l’11 aprile, la Marina militare apre le porte delle proprie strutture anche ad Augusta con una serie di open day rivolti alla cittadinanza.

Le iniziative, in programma tra il 9 e il 10 aprile, coinvolgeranno alcuni dei principali presìdi della Forza armata in città, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino attività, mezzi e professionalità del comparto marittimo.

Si parte giovedì 9 aprile (ore 8,30-12) con l’apertura dell’Arsenale militare marittimo (Marinarsen), dove saranno organizzate visite guidate ai laboratori, accompagnate da dimostrazioni pratiche delle officine: dai tubi flessibili ai salvagenti collettivi, fino ai nuclei tecnici dedicati a scafo, impianti elettrici di bordo, apparati motore e sistemi di combattimento, oltre alle attività del nucleo palombari.

La giornata successiva, venerdì 10 aprile, doppio appuntamento. Dalle ore 9 alle 12, nel comprensorio di Terravecchia, sede del Comando marittimo Sicilia (Marisicilia), sarà possibile visitare la Sala storica e partecipare alle attività informative, tra cui un gazebo sanitario con dimostrazioni teorico-pratiche di Blsd.

Sempre il 10 aprile, dalle ore 9 alle 13, l’iniziativa più attrattiva per il pubblico si svolgerà alla banchina “Tullio Marcon” (nella foto di repertorio in copertina), sede del Comando della Quarta Divisione navale (Comdinav4). Qui sono previste presentazioni sulle capacità operative della Marina militare e, soprattutto, la possibilità di salire a bordo delle unità navali ormeggiate in base, che saranno aperte alle visite. All’interno dello stesso comprensorio, i visitatori potranno accedere anche alla Scuola comando navale, dove saranno illustrate le attività formative e saranno effettuate dimostrazioni al simulatore di plancia.

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale promosso dalla Marina militare, che in Sicilia coinvolgerà anche Catania e Messina, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla cultura del mare, alla sicurezza della navigazione e al ruolo strategico della Forza armata.