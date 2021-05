Primo piano Augusta, festeggiamenti di San Domenico ad agosto: l’ipotesi dell’amministrazione di

AUGUSTA – Festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono di Augusta, tra il 2 e l’8 agosto, dopo averlo celebrato fino a ieri l’altro in tono minore, per via delle attuali misure governative anti-Covid, nella tradizionale data del 24 maggio. Questa in sintesi l’idea dell’amministrazione comunale, resa nota nella serata di ieri in un videomessaggio del sindaco Giuseppe Di Mare.

Ringraziando il comitato organizzatore, il primo cittadino ha annunciato: “Stiamo lavorando a un’ipotesi, che rimane ipotesi perché i momenti che viviamo non ci consentono di fare una programmazione chiara e seria. Ci piacerebbe vivere una festa di San Domenico, con tutto quello che significa per la città, nella prima settimana di agosto“. “Stiamo lavorando per realizzare la festa della città dal 2 all’8 di agosto – ha anticipato – Vedremo che succederà“.

Domenico di Guzmán, proclamato santo nel 1234, fu un presbitero spagnolo vissuto tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, essendo nato l’8 agosto 1170 a Caleruega e spirando a Bologna il 6 agosto del 1221. Le celebrazioni nella data del 24 maggio sono una peculiarità augustana, collegando nella tradizione la ricorrenza religiosa alla leggenda dell’apparizione del Santo, a cavallo e impugnando una spada, che in quel giorno del 1594 avrebbe messo in fuga i Turchi al loro ennesimo tentativo d’impadronirsi della città.

Nel calendario liturgico cattolico, invece, la ricorrenza è fissata per l’8 agosto, mentre in diversi altri comuni italiani di cui San Domenico è patrono si celebra in “forma straordinaria” il 4 agosto. E lo celebrava ad agosto, negli anni sessanta, anche la comunità degli augustani emigrati a Boston.

Ieri l’altro Augusta, nel rispetto delle restrizioni di contenimento sanitario, gli ha reso onore attraverso le solenni celebrazioni liturgiche presiedute dall’arciprete don Palmiro Prisutto nella chiesa di San Domenico e con alcuni momenti di piazza scanditi, come da tradizione, dalle marce del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” (vedi foto di copertina, con banda musicale e amministrazione comunale al centro della piazza Duomo, ndr). Il simulacro resterà esposto, nella chiesa dedicata al Santo, fino a lunedì 31 maggio.