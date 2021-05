Primo piano Augusta, nasce il circolo di Gioventù nazionale (giovani di Fdi). Antonio Ranno presidente di

AUGUSTA – L’Ufficio di presidenza a Roma di Gioventù nazionale (Gn), il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha provveduto a ratificare il circolo territoriale di Augusta, con i suoi tesserati, e contestualmente a nominarne presidente il ventiquattrenne augustano Antonio Ranno (nella foto di repertorio in copertina, ndr), studente universitario. Lo si apprende da una nota locale del gruppo giovanile che segue quella diramata nei giorni scorsi dal presidente provinciale di Gn, Marco Failla, quando ha annunciato la ratifica di cinque circoli in provincia tra cui, appunto, quello di Augusta.

È il completamento di un percorso avviato nel settembre del 2017, con la presentazione ufficiale del gruppo giovanile in seno al circolo “Ugo Venturini” di Fratelli d’Italia, e che adesso vede i giovani meloniani con una propria autonomia organizzativa, pur riunendosi nella medesima sede di via Limpetra 41.

“È innanzitutto doveroso da parte mia ringraziare Marco Failla, presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e i tesserati del nostro circolo giovanile per la fiducia riposta nella mia persona – afferma il neo presidente Antonio Ranno – Ritengo che la politica debba tornare e continuare a coinvolgere i più giovani, i quali con determinazione e passione devono essere protagonisti del dibattito pubblico e delle azioni riguardanti il futuro proprio e delle nuove generazioni”.

“Il nostro obiettivo – sottolinea – è quello di coinvolgere i giovani, studenti e lavoratori, che rifiutando il pensiero unico imposto dalla sinistra negli ultimi anni decideranno di mettersi in discussione, alimentando la destra in città. Vogliamo che il circolo di Gioventù nazionale ad Augusta diventi punto di riferimento per un confronto politico tra giovani, simpatizzanti e militanti, per poter discutere dei problemi della nostra comunità cittadina e avanzare proposte all’amministrazione comunale, il tutto in sinergia con il circolo di Fratelli d’Italia presieduto dal generale Enzo Inzolia”.