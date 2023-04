Primo piano Augusta, festeggiamenti di San Domenico, ecco quanto costano gli artisti di

AUGUSTA – È noto da fine marzo il ricco cartellone comunale di spettacoli serali in occasione dei festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono di Augusta. Si avvicenderanno da sabato 20 maggio a mercoledì 24 maggio in piazza Castello, nei giardini pubblici, alcuni musicisti di fama nazionale e noti cabarettisti siciliani. In questi giorni, emergono i costi a carico del Comune per la sola produzione dei rispettivi spettacoli, che ammontano a 112mila 90 euro (Iva compresa).

Il primo a esibirsi sul palco, la sera di sabato 20 maggio, sarà il rapper LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, figlio del celebre cantautore napoletano Gigi D’Alessio e dell’ex moglie Carmela Barbato. Il ventenne si è fatto conoscere dal grande pubblico con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato 15°, a seguito del quale ha pubblicato il suo primo album dopo diversi singoli. Per la produzione del suo concerto la società “Insieme spettacoli srls” di Vittoria (Ragusa) otterrà dal Comune una somma di 30mila euro oltre Iva (33mila euro Iva compresa).

Nella stessa proposta della società di produzione vittoriese sono comprese le prestazioni artistiche sia del duo cabarettistico “Treeunquarto“, composto dai palermitani Fabrizio e Valentino Pizzuto che si esibiranno domenica 21 maggio, pari a 3mila euro oltre Iva (3.300 euro), sia del consolidato duo televisivo composto dal conduttore Salvo La Rosa e dall’attore comico Enrico Guarnieri, che saliranno sul palco nel giorno della festa patronale, per una somma pari a 5mila euro oltre Iva (5.500 euro). Alla società di Vittoria spetteranno quindi 41mila 800 euro complessivi.

Tornando ai musicisti di fama nazionale, rientrano nella proposta di produzione dell’associazione culturale “Bm produzioni musicali” di Catania sia la cantante pop Anna Tatangelo, con otto partecipazioni al Festival di Sanremo alle spalle, ex compagna di Gigi D’Alessio nella vita privata, che si esibirà martedì 23 maggio, sia la band pop-rock Le Vibrazioni per la tappa augustana di lunedì 22 maggio inserita nel proprio “Summer tour 2023” (di cui avevamo dato notizia). Per il concerto di Anna Tatangelo, con la band di accompagnamento, spetteranno al sodalizio produttore 30.900 euro oltre Iva (33mila 990 euro), mentre per la tappa della band milanese ne spetteranno 33mila euro oltre Iva (36mila 300 euro), per un importo complessivo di 70mila 290 euro.

La produzione dei suddetti spettacoli è stata affidata nei giorni scorsi con due determine settoriali, a seguito di relativi atti di indirizzo del sindaco. Tra le altri voci di spesa, inerenti alle cinque serate, sono già stati impegnati 7.500 euro (Iva compresa) per i diritti Siae.