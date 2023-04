Primo piano Augusta, riparata la perdita d’acqua in via Xifonia di

AUGUSTA – La squadra lavori del Comune ha riparato la perdita della condotta idrica in via Xifonia, all’altezza dell’intersezione con via Reno, condotta che da ieri mattina disperdeva copiosa acqua sulla sede stradale, pertanto transennata.

L’annuncio dell’intervento risolutivo è dell’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Pasqua, sui social network poco prima delle ore 13 di oggi, mostrando lo stato di avanzato degrado del pezzo della condotta sostituito (vedi foto di copertina).

Stamani intorno alle ore 7,30 il Comune di Augusta, sul canale “Telegram”, rendeva noto che “a partire dalle ore 8 di oggi verrà interrotta temporaneamente l’erogazione idrica al fine di effettuare una riparazione urgente in una condotta. Si prevede di completare l’intervento in giornata. La popolazione è invitata ad utilizzare con parsimonia le proprie risorse al fine di minimizzare il disagio“.