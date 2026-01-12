Primo piano Augusta, festeggiati i 100 anni della signora Nunziata di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Festa grande questo pomeriggio alla Casa dell’anziano “Santa Lucia” per festeggiare il secolo di vita di Nunziata Crisafulli, nata a Catania il 12 gennaio 1926.

Un traguardo importante quello raggiunto dalla affabile signora originaria della città etnea ma residente dal 1966 ad Augusta dove il marito, Calogero Amico, appuntato dei carabinieri, ha svolto il suo onorato servizio.

Alle festicciola, sobria ma significativa, hanno preso parte oltre ai suoi tre figli Francesco, Rosanna e Leandro, i sei nipoti e i cinque pronipoti, amici, ospiti e personale della struttura, il sindaco Giuseppe Di Mare, il comandante della stazione carabinieri Paolo Cassia e una rappresentanza della sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri.