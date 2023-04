Primo piano Augusta, fissata l’attivazione del terzo pozzo per l’Isola di

AUGUSTA – 9 novembre 2021, 5 aprile 2023. Sono le date di inaugurazione dei due pozzi nuovi alla villa comunale per l’utenza dell’Isola. Domattina, infatti, l’amministrazione Di Mare inaugurerà il secondo pozzo del suo mandato, invitando la stampa a presenziare “all’attivazione ed alla contestuale immissione in rete delle acque emunte dal nuovo pozzo“.

Un terzo pozzo necessario dopo che il contiguo pozzo storico è stato abbandonato, nonostante i tentativi di riqualificarlo, mentre il secondo, donato da aziende della zona industriale, non è stato portato nel suo primo anno di vita a un regime tale da soddisfare il fabbisogno dell’Isola. La rete idrica del centro storico è infatti rimasta dipendente per quasi tre anni (2020-2022) anche dal pozzo privato “Tringali”, grazie al collegamento predisposto dalla precedente amministrazione al culmine dell’emergenza idrica, pozzo requisito “temporaneamente” a fronte di una indennità pari a 0,16 euro per metro cubo d’acqua emunta.

Una situazione cambiata solo alla conclusione del 2022, se si fa riferimento alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Di Mare dello scorso 25 gennaio, quando sui canali social affermava che “in realtà da più di un mese stiamo già lavorando solo con il pozzo numero 2, i frutti delle scelte e degli interventi di riparazione delle varie condotte ci consentono di poter essere già oggi autonomi ma vogliamo restare sereni e tranquilli sicuri di avere anche un pozzo di riserva o di sostegno e aiuto per la città“.

Ricordiamo che l’amministrazione Di Mare, approvando esattamente un anno fa il progetto definitivo-esecutivo per il terzo pozzo, ha impegnato 405mila euro (Iva compresa) a valere sul bilancio comunale 2022. L’avvio del cantiere risale alla metà dello scorso ottobre, da parte di una società nissena che si è aggiudicata i lavori per 298mila euro.

Da un paio di mesi si attendeva l’esito delle analisi delle acque prelevate da personale dell’Asp, che il sindaco Di Mare annunciava eseguite proprio lo scorso 25 gennaio, per ottenere la necessaria autorizzazione alla immissione nella rete idrica comunale. All’inizio di marzo, infine, gli ultimi lavori di copertura del nuovo pozzo.