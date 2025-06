Primo piano Augusta, fissate modalità e tariffe per l’uso dell’auditorium comunale “Amato” di

AUGUSTA – È stato adottato il regolamento per l’utilizzo dell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”, anche detto teatro comunale, ubicato all’interno della cittadella degli studi. Il documento, approvato con deliberazione del consiglio comunale del 9 giugno, disciplina in maniera puntuale le modalità di concessione temporanea degli spazi e stabilisce per la prima volta le tariffe ufficiali per l’utilizzo della struttura.

L’auditorium, della capienza massima di 233 posti a sedere, ha riaperto i battenti lo scorso febbraio con uno spettacolo del cabarettista Antonello Costa, a seguito di quasi due anni di mancata fruibilità per ulteriori interventi di manutenzione e adeguamento dopo quelli realizzati sul finire del lustro di chiusura tra il 2014 e il 2018.

Come si legge all’articolo 2 del regolamento, l’auditorium è un bene strumentale del Comune per “fini istituzionali e di pubblico interesse“, ma può essere concesso anche a terzi, nel rispetto delle norme di legge, per la “promozione culturale, educativa, artistica, scientifica e sociale“. L’uso è previsto in particolare per convegni, congressi, rappresentazioni teatrali e spettacoli. Le richieste di utilizzo devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista per l’evento, specificando nel dettaglio l’attività da svolgere, l’orario, l’eventuale presenza di altri soggetti coinvolti e se l’ingresso è gratuito o a pagamento. La valutazione delle domande è affidata agli uffici dell’Assessorato alla Cultura, che daranno priorità alle iniziative patrocinate dal Comune.

L’utilizzatore, una volta autorizzato, dovrà firmare un atto di accettazione e rispettare precisi obblighi, tra cui il versamento di una cauzione pari a 100 euro, la pulizia dei locali a fine attività, il rispetto delle norme di sicurezza e l’assunzione di responsabilità per eventuali danni a persone o cose. Le tariffe da corrispondere prima del rilascio dell’autorizzazione sono così stabilite: 75 euro per mezza giornata, 130 euro per l’intera giornata, 350 euro per un utilizzo continuativo fino a tre giorni. È prevista una riduzione del 30 per cento per gli eventi gratuiti con finalità sociali.

Il Comune si riserva il diritto di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella richiesta e quanto effettivamente svolto all’interno dell’auditorium, e potrà applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 516 euro in caso di violazioni. In presenza di gravi inadempienze, è prevista anche la revoca del permesso d’uso.