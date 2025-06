Primo piano Augusta, spostamento mercato “del giovedì”, conclusa la progettazione preliminare di

AUGUSTA – Lo spostamento del mercato settimanale “del giovedì” si farà, come veniva richiesto negli ultimi anni da residenti e movimenti politici. Dopo il via libera del consiglio comunale alla variazione di bilancio da quasi 4 milioni di euro, contenente anche la voce per questo intervento, adesso c’è l’ok dell’amministrazione alla progettazione preliminare.

La giunta ha approvato, ieri l’altro, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la “riqualificazione e ricollocazione” dell’area mercatale settimanale della Borgata, che dall’attuale sede tra via Buozzi e via Frixa sarà trasferita, a circa 200 metri più a sud, tra piazza Unità d’Italia e via Matteotti nelle vicinanze del parco giochi.

Per l’intervento complessivo è stato stimato un quadro economico pari a 160mila 988 euro, finanziato a carico del bilancio comunale 2025.

L’amministrazione intende così dare seguito alle “petizioni e segnalazioni” di “numerosi cittadini residenti nell’area di via Buozzi” che già suggerivano il trasferimento dell’area mercatale, come si riporta nella recente delibera, prendendo atto che l’attuale sede “da tempo comporta criticità logistico-funzionali e disagi per la popolazione residente (quali congestione del traffico, carenza di parcheggi, rumore e produzione di rifiuti in un contesto residenziale denso)“.

In merito alla prossima sede, dove è prevista l’installazione di un’isola ecologica e servizi igienici prefabbricati, viene sottolineato nell’atto amministrativo che “tale area è risultata maggiormente idonea ad ospitare il mercato sia per ampiezza degli spazi sia per la minore interferenza con le abitazioni limitrofe” e inoltre che “consente una migliore viabilità circostante durante lo svolgimento del mercato, poiché l’ubicazione scelta interferisce meno con gli assi stradali principali e dispone di aree di sosta nelle vicinanze“, evidenziando infine che “si valorizzerà infatti una piazza pubblica (piazza Unità d’Italia, ndr) oggi sottoutilizzata“.

Il passo successivo è la progettazione definitiva-esecutiva, poi l’affidamento dei lavori.