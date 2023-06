Magazine Augusta, focus sulla toelettatura di uno spitz di Pomerania [Video] di

AUGUSTA – Lo spitz di Pomerania è una delle razze canine più popolari negli Stati Uniti e anche in Italia, negli ultimi anni, sta osservando un’impennata di registrazioni. Presenta un manto folto e, a volte, difficile da gestire.

Tra coloro che si sono specializzati nella sua toelettatura, ci sono Salvo e Paolo Castello, titolari da quasi tre lustri dell’attività “Cucciolo“, alla Borgata, in via Pirandello 40.

“Un’errata toelettatura del pomerania in fase di taglio – avvisano – può compromettere il suo manto e creare danni“. Ecco perché, in questi ultimi mesi, i fratelli Castello, collaborando con le migliori aziende del settore e condividendo l’esperienza con altri professionisti del dog grooming, hanno ricercato tecniche specifiche per curare ogni minimo dettaglio che riguarda la toelettatura di questa razza, contraddistinta dalla piccola taglia e dalle caratteristiche criniera folta e coda a riccio.

“La mission è stata quella di esaltare le forme e i loro pregi – aggiungono – curando il taglio con appropriate tecniche“. Per dare prova di ciò, “Cucciolo” ha prodotto un interessante video (clicca qui per visualizzarlo).

