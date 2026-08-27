Primo piano Sal Da Vinci ad Augusta, tutto sul concerto: accessi all’Isola, navette, parcheggi e divieti di

AUGUSTA – Per il concerto a ingresso gratuito di Sal Da Vinci, in programma nell’ambito del cartellone comunale “Augusta d’estate 2026” questa sera, giovedì 27 agosto, in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici, il principale elemento da tenere presente per chi intende raggiungere l’Isola riguarda la possibile limitazione degli accessi veicolari all’Isola tra le ore18 e le 2 della notte, in funzione dell’andamento del traffico e delle esigenze di sicurezza. Il concerto prenderà il via alle ore 21,30 e sarà presentato da Francesca Tocca.

Le ordinanze dirigenziali della Polizia municipale prevedono infatti che possa essere chiuso al traffico il viadotto Federico II nella direzione Borgata-Isola, lasciandolo utilizzabile nel senso opposto per l’uscita dal centro storico. Il provvedimento contempla inoltre, “nel caso in cui il traffico sia troppo elevato e per motivi di sicurezza”, la possibilità di interdire anche il ponte al Rivellino, sempre nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 2.

In tale eventualità, dunque, l’accesso veicolare all’Isola potrebbe essere temporaneamente impedito su entrambi i ponti. Sono previste deroghe per i mezzi di soccorso, per le forze di polizia impegnate nelle emergenze e per i “soli residenti del centro storico”. Per questi ultimi il percorso alternativo indicato passa da corso Sicilia, lungomare Rossini, via Lavaggi, ponte al Rivellino, via Saraceno e viale Veneto.

Per chi arriva in automobile, la soluzione più semplice resta quindi quella di lasciare il veicolo nelle aree di sosta individuate e utilizzare le navette gratuite predisposte per raggiungere l’Isola. In Borgata il parcheggio di riferimento è piazza Unità d’Italia, mentre nell’Isola sono indicati piazzale Maestri del Lavoro, in via Marina Ponente, e piazzale delle Ancore, nei pressi del Comando Marisicilia.

Il servizio di trasporto è articolato su tre linee. La linea 1, interna all’Isola, parte da piazzale Maestri del Lavoro e percorre piazzale delle Ancore, via Dessié, via della Rotonda, via Marina Ponente, via XIV Ottobre e via Colombo.

La linea 2, di collegamento tra Borgata e Isola, parte da piazza Unità d’Italia e prosegue lungo corso Sicilia, viadotto Federico II e via Colombo.

La linea 3 Borgata-Isola parte invece da piazza Fontana e attraversa viale Italia (con fermata all’altezza della chiesa di Santa Lucia), via Lavaggi (nei pressi degli uffici di Poste Italiane), via Saraceno, viale Veneto, via XIV Ottobre e via Colombo.

Una volta raggiunta l’area del concerto, il pubblico dovrà attenersi alle disposizioni rese note dal Comune per l’accesso e il deflusso da piazza Castello. Secondo il riepilogo diffuso sui canali istituzionali del Comune, il varco centrale è destinato all’ingresso (nella foto di copertina) e non dovrà essere utilizzato per il normale deflusso durante lo spettacolo. Le uscite sono collocate esclusivamente a destra e a sinistra del palco e resteranno presidiate.

All’interno della piazza è inoltre vietato introdurre sedie e sgabelli, bottiglie e contenitori in vetro, lattine, caschi, oggetti contundenti o potenzialmente pericolosi e, più in generale, qualsiasi oggetto che possa costituire un rischio per la sicurezza delle persone. Il Comune raccomanda di mantenere sempre libere le vie di esodo e di seguire le indicazioni del personale addetto alla Safety & Security.

Per consentire la visione dello spettacolo anche nelle aree esterne alla piazza sono stati predisposti due maxischermi: uno in direzione di via Principe Umberto, all’intersezione con via Colombo (vedo foto all’interno), e uno nel piazzale adiacente all’ex cineteatro Kursaal.

Specifici spazi di sosta sono stati riservati alle persone con disabilità in via Epicarmo, dal civico 12 fino all’intersezione con via Volturno, in piazza Carmine e in via Giovanni Saraceno, fino alla curva di Porta Madre di Dio. A differenza degli eventi passati, non sarà invece possibile parcheggiare in via Colombo.

Le ordinanze contemplano infine ulteriori modifiche alla circolazione, da attivare soltanto in presenza di congestione della viabilità o per esigenze di pubblica sicurezza. Potrà essere interdetta via XIV Ottobre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo, e potrà essere chiusa via Xifonia, tra via Roma e via Colombo. In quest’ultimo caso, il traffico proveniente dal centro storico verrebbe deviato su via Roma, con inversione del senso di marcia nel tratto indicato dal provvedimento in direzione di piazza delle Grazie, e successivamente sul lungomare Jonio, così da creare un percorso alternativo verso il viadotto Federico II.

Per chi arriva dalla Borgata o da fuori Augusta, dunque, ad eccezione dei residenti nel centro storico, la scelta più prudente è non puntare direttamente sull’Isola in automobile nelle ore di maggiore afflusso, ma utilizzare le aree di sosta esterne e il servizio navetta, tenendo conto che le limitazioni ai ponti e alcune deviazioni potranno essere attivate in tempo reale in funzione delle condizioni del traffico e delle valutazioni di sicurezza.