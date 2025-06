Primo piano Augusta, fondi Pnrr per chiesa Madre e chiesa di San Sebastiano: al via manutenzione straordinaria di

AUGUSTA – Due tra le storiche chiese dell’Isola, la chiesa Madre di Maria Santissima Assunta (piazza Duomo) e la chiesa di San Sebastiano (angolo tra via Limpetra e via Megara), quest’ultima chiusa al culto dagli anni settanta, saranno interessate da importanti interventi di restauro e consolidamento antisismico grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

A renderlo noto è l’Arcidiocesi di Siracusa, che ha annunciato il finanziamento di cinque chiese del territorio diocesano, per un importo complessivo di 3 milioni di euro. Oltre ai due luoghi di culto di Augusta, i lavori coinvolgeranno anche tre chiese nel capoluogo aretuseo: la Cattedrale, la chiesa dello Spirito Santo e la chiesa di San Giovanni Battista (nota come San Giovannello).

Gli interventi rientrano nella misura “M1C3 – Investimento 2.4” del Pnrr, denominata “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio Fec e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery art)”. Questa linea di finanziamento è stata attivata dal Ministero della Cultura con decreti ministeriali a partire dal 2023, ed è destinata alla messa in sicurezza di edifici religiosi situati in aree sismiche, come quella siracusana.

Nello specifico, i progetti per le due chiese di Augusta sono già inseriti negli atti ufficiali del Ministero e vedono assegnate all’Arcidiocesi di Siracusa risorse per la manutenzione straordinaria della chiesa Madre pari a un importo di 620mila euro e per quella della chiesa di San Sebastiano pari a 540mila euro.

I tecnici della Curia aretusea sono attualmente al lavoro per seguire le fasi progettuali e di affidamento dei lavori. Intanto, il primo cantiere è stato già aperto alla chiesa dello Spirito Santo sul lungomare di Ortigia, dove è visibile l’impalcatura sul prospetto principale. Gli interventi sugli altri edifici, comprese le due chiese augustane, partiranno “nelle prossime settimane“.