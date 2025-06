Primo piano Augusta, stretta serale dei Cc sui motocicli: multe per quasi 6mila euro di

AUGUSTA – Stretta dei carabinieri nella serata di domenica sui conducenti di due ruote.

Ieri sera, infatti, i militari della locale compagnia, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio di Augusta, hanno sottoposto a controllo 17 motocicli, identificando 27 persone.

Sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada per oltre 5.700 euro e un motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nella stessa giornata, un 33enne, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 41 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi, tenuti occultati nel comodino della propria camera da letto.

