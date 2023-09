Eventi Augusta, Forte Vittoria, si farà il bis del concerto tributo a Morricone a lume di candela di

AUGUSTA – Dopo il grande interesse suscitato dal concerto a lume di candela al Forte Vittoria il 22 agosto scorso, l’associazione “Icob” annuncia di aver programmato una replica per il prossimo venerdì 22 settembre.

Si tratta del terzo evento (in due stagioni) in formato “live candlelight“, cioè un’esibizione musicale dal vivo a lume di candela, in mezzo al porto Megarese, da tramonto (l’imbarco è previsto alle ore 19,30) a sera.

Il concerto del trio di maestri (soprano Giulia Immè, al violino Christian Bianca e al piano Alessandro Mauro) è un tributo al compianto compositore da Oscar, Ennio Morricone, con alcuni dei suoi celebri brani.

L’associazione organizzatrice, “Icob”, presieduta da Alessandro D’Oscini, grazie alla concessione d’uso della fortificazione spagnola da parte dell’ente competente, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, ha promosso anche il programma di visite pomeridiane, chiamato “Ritorno al Forte”, concluse lo scorso 3 settembre.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa al Forte Vittoria sono reperibili nella pagina social dell’associazione “Icob”, oppure recandosi nei pomeriggi di lunedì 11 o venerdì 15 nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I” insistente sulla piazza Duomo.