Primo piano Augusta, pedalata sotto le stelle tra Isola e Borgata per un sabato sera alternativo di

AUGUSTA – Una pedalata per cicloamatori dal centro storico alla Borgata in un sabato sera da trascorrere in modo alternativo. È l’iniziativa dell’Asd Xifonia bike, in programma il 9 settembre, terz’ultimo appuntamento del cartellone comunale “Augusta d’estate”.

Si chiama “Bici sotto le stelle” e prevede un percorso di 16 chilometri con raduno in piazza Duomo alle ore 19, a ridosso del tramonto. Quindi via tra le strade urbane dell’Isola, transitando dinanzi a chiese e palazzi storici, per proseguire verso la Borgata senza dimenticare le ex saline. La partecipazione è gratuita e non richiede pre-adesione, sono due i momenti di ristoro programmati in piazza Duomo e in piazza Fontana, infine verrà donata una maglietta ricordo a ogni partecipante.

L’Asd Xifonia bike, presieduta da Seby Piazza, nacque ufficialmente all’inizio del 2020, facendo già parte di un circuito che raggruppa le migliori società ciclistiche di mountain bike della Sicilia, denominato “Sicily Excursion“, che organizza cicloraduni in tutta la Sicilia.

Si ricorderà quello recente nel territorio di Augusta, lo scorso marzo, nuova edizione di “Pedali salati” dedicata alla memoria di Roberto Sarta (operaio augustano, con la passione per gli sport, deceduto in un incidente stradale nel dicembre 2021). Circa 250 appassionati della mountain bike erano giunti da diverse parti della Sicilia (e qualcuno dalla Calabria) per affrontare il panoramico tracciato di 20 chilometri, con partenza dal santuario della Madonna dell’Adonai, attraverso il litorale delle baie di Arcile, del Gambero, di Castelluccio e di Brucoli.