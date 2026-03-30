Augusta, fotografia e inclusione con Apf: presto in mostra gli scatti dei ragazzi

AUGUSTA – Si è concluso il corso di fotografia promosso dall’associazione “Augusta photo freelance” (Apf), storica realtà locale di fotoamatori presieduta da Romolo Maddaleni, rivolto ai ragazzi con disabilità dell’associazione “Augusta project“, che è impegnata nel campo dell’inclusione e del miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il progetto, realizzato nei locali sociali della parrocchia di San Giuseppe Innografo, al Monte, ha rappresentato un percorso formativo ed esperienziale nel mondo della fotografia digitale, pensato per avvicinare i partecipanti a un linguaggio espressivo accessibile e stimolante.

I soggetti beneficiari di “Augusta project”, segnatamente Eleonora, Alessia, Michela, Jessica, Silvia, Andrea, Carmelo, Roberta, Alessandro, Alessandro C., Daniele, Carlo, Fabio, Giuseppe, Oreste e Seby, accompagnati dai loro assistenti Giuseppe Carlotta, Enrico Melissa, Concetta D’Amico, Carmelo Farina, Rosalba Avellina, Francesca Lisitano, Manuela Mendola, Giovanna Pustizzi, Marcella Di Mare e dalla presidente Giusy Fazio, sono stati guidati passo dopo passo alla scoperta della fotografia, tra lezioni teoriche, uscite pratiche e attività di laboratorio.

A curare il corso sono stati i soci Apf Romolo Maddaleni, Nicola Adragna, Giuseppe Scapellato, Valentina Poli ed Elena Niciforo, che hanno alternato momenti in aula a esperienze sul campo e a un set fotografico appositamente allestito, nel quale i ragazzi hanno potuto sperimentare sia il ruolo di fotografi che quello di soggetti.

Come riferito dal presidente di Apf, “utilizzando in gran parte smartphone e dispositivi personali, oltre alle attrezzature messe a disposizione dall’associazione, i partecipanti hanno realizzato immagini originali, espressione di uno sguardo personale e autentico sul mondo“. Il percorso ha “suscitato interesse e partecipazione, favorendo l’interazione e la creatività dei ragazzi, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa“.

Gli scatti realizzati durante il corso saranno presto esposti in una mostra collettiva presso la galleria Fiaf di Apf e successivamente nel salone “Rocco Chinnici” del palazzo di città, in date che saranno comunicate.