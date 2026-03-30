Nuoto paralimpico, Il Faro Augusta domina anche a Ragusa: fuga in classifica

AUGUSTA – Ancora un successo per l’Asd Il Faro aps di Augusta-Catania, che si impone anche nella seconda fase del campionato regionale di nuoto paralimpico indoor sotto l’egida della Finp Sicilia, disputata nella piscina comunale di Ragusa.

Dopo la vittoria nella prima tappa di Paternò, la squadra megarese-etnea concede il bis e allunga in maniera netta nella classifica per società, facendo registrare un punteggio di tappa di 12.712 punti, praticamente il doppio rispetto all’Asd Il Sottomarino di Caltanissetta, seconda classificata, mentre al terzo posto si è piazzata la 4Spa Sport Ssd di Aci Castello.

Una prestazione corale di alto livello, impreziosita da un bottino complessivo di 23 medaglie, due in più rispetto alla tappa paternese. Nel dettaglio, sono arrivati tre ori ciascuno per Gabriele Castagna, Ferdinando Cavallaro, Vito De Siato, Vittoria Gambilonghi e Rosa Maria Schinocca. Due podi completi con un oro e due argenti sia per Giuseppe Alessio D’Antonio che per Danilo Simone Pignataro, mentre Danny Sortino ha conquistato un oro e un bronzo.

Dalla società, presieduta dall’augustano Giovanni Spadaro, arriva soddisfazione per il risultato ottenuto. Mentre la squadra, insieme ad allenatrici, accompagnatori e famiglie, ha voluto dedicare il successo proprio al presidente, “auspicando che nella prossima tappa possa essere presente per gioire tutti insieme”.

Il calendario agonistico prosegue ora con i prossimi appuntamenti: il 18 aprile a Cervia (Ravenna) per i campionati italiani giovanili, che vedranno in gara Vittoria Gambilonghi, e il 26 aprile a Centuripe (Enna), sede della terza fase del campionato regionale.