Cronaca Augusta, furto in un negozio del centro storico, arrestato 48enne augustano

AUGUSTA – Nelle prime ore della mattina della vigilia di Natale i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un quarantottenne augustano, contestandogli la flagranza del reato di furto in un negozio di abbigliamento.

I militari avevano ricevuto, intorno all’1 della notte, la segnalazione di una presenza all’interno del noto negozio di abbigliamento nel centro storico, e prontamente sono intervenuti sul posto, da cui erano appena stati asportati i contanti del registratore di cassa.

Poco dopo, hanno intercettato nelle vicinanze una motoape, alla cui guida si trovava il quarantottenne, e l’hanno fermata per effettuare le relative perquisizioni. I carabinieri hanno rinvenuto a bordo il denaro contante presumibilmente trafugato, e arrestato l’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali con la misura dell’obbligo di permanere in casa nelle ore notturne.

Una volta condotto in caserma, il quarantottenne è stato dichiarato in arresto per le ipotesi di reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. All’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria di Siracusa ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.

