Primo piano Augusta, Covid, boom di contagi tra i giovani. Salgono a 163 i positivi, 7 ospedalizzati di

AUGUSTA – Raddoppiano in pochi giorni i positivi al Covid-19 nel territorio comunale. Quattro giorni dopo l’ultimo dato Asp divulgato dal Comune, gli attuali positivi passano da 83 (comunicazione del 23 dicembre) a 163. Aumenta di una unità il numero degli ospedalizzati, da 6 a 7, ma torna ad esserci un augustano ricoverato in terapia intensiva.

Il dato che emerge oggi è il “boom” di contagi tra gli under 25, che rappresentano il 46 per cento del totale degli attuali positivi, passando dai 25 della precedente comunicazione agli attuali 75.

Stamani, dopo il weekend festivo, si sono registrate lunghe code intorno all’ospedale “Muscatello” per sottoporsi ai tamponi rapidi con modalità drive-in nella postazione all’interno del parcheggio del nosocomio. Una criticità superata solo dopo l’annuncio dell’apertura straordinaria dalle ore 15 della postazione drive-in in piazza Unità d’Italia, per i soli prenotati.

(Foto di copertina: generica)