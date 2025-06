Primo piano Augusta, Gaetano Salemi dal camice alla chitarra, in ‘tour’ per promuovere il volontariato di

AUGUSTA – Musica, solidarietà ed inclusione. Una serie di concerti gratuiti di beneficenza con raccolta fondi per aiutare le associazioni di volontariato e gli enti benefici impegnati ad aiutare quotidianamente i bisognosi. L’iniziativa è a cura del noto medico augustano (da pochi anni in pensione) Gaetano Salemi voc e chitarra classica), del fratello Antonio (chitarra basso) e di un gruppo di amici appassionati di musica.

La prima tappa che ha riscosso un notevole successo, ieri pomeriggio a Brucoli in favore delle suore del Sacro Cuore. Il duo Salemi ha offerto un concerto sulla musica e cultura siciliana con cenni storici e spiegazione del testo, che ha coinvolto anche le suore. Si replicherà venerdì prossimo 13 giugno alle ore 19 presso il Circolo Unione di Augusta.

Le religiose che operano nello storico istituto del borgo marinaro sono cinque. La superiora è suor Merlin (Filippine), la più anziana è suor Emanuela (unica italiana), poi ancora suor Prisca (Nigeria), suor Viviana e Lalaina (Madagascar). Le religiose sono un punto di riferimento per la comunità locale e forniscono sostegno alimentare alle famiglie bisognose.

“Dal pensionamento – racconta Gaetano Salemi – ho ripreso a studiare musica e con un gruppo di amici musicisti abbiamo costituito una band “Gli asteroidi in controsenso“. Faremo a settembre un concerto sul sagrato della chiesa di San Giuseppe Innografo per ricordare il nostro amico chitarrista Pippo Cavallaro recentemente scomparso. Per quanto mi sono appassionato alla musica siciliana e sto portando in giro il repertorio che ho costruito“.

“La musica è un potente vettore di emozioni che mi consente durante le esibizioni di parlare – sottolinea il medico-musicista – di quelle associazioni di volontariato a cui sono legato: la Fratres donatori sangue, presidente Luigi Nicosia, una realtà ormai consolidata, che grazie all’impegno di decine di volontari e oltre mille donatori nel 2024 ha consentito la raccolta di oltre duemila tra sacche di sangue e aferesi, solo domenica scorsa abbiamo raccolto 46 sacche di sangue; la Caritas della chiesa Madre che con le raccolte alimentari provvede al sostegno delle famiglie in difficoltà; la Nuova Augusta Sport Disabili con Sebastiano Mazziotta che si interessa delle persone con disabilità facendo fare loro regolare attività fisica ed allenamenti propedeutici alla partecipazione di gare sportive. Aggiungo che abbiamo costituito nella Fratres un coro polifonico e, sotto la guida della maestra Rosy Messina, facciamo concerti nelle chiese per la diffusione della cultura della donazione sangue. Fare volontariato è una delle espressioni più belle di solidarietà“.