Eventi Multisala Città della notte, programmazione dall’8 al 12 giugno con “cinema in festa” di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da domenica 8 giugno a giovedì 12 giugno 2025.

In virtù dell’iniziativa nazionale “Cinema in festa” (da parte di Anec e Anica, con il supporto del Mic e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del cinema italiano), in questi giorni il biglietto sarà acquistabile al prezzo speciale di soli 3,50 euro.

Dom 8 giugno

DRAGON TRAINER [Anteprima] (G. Butler) (2h e 05): ore 18:00 – 20:15 – 22:30

KATARE KID: LEGENDS (J. Chan) (1h e 58): ore 16:00 – 20:00

LILO & STITCH (M. Kealoha) (1h e 48): ore 16:00 – 17:45 – 21:45

Mar 10 – Mer 11 – Gio 12 giugno

KATARE KID: LEGENDS (J. Chan) (1h e 58): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

LILO & STITCH (M. Kealoha) (1h e 48): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Chiusura: Lun 9 giugno

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

