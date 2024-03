Primo piano Augusta, “Genitori e figli” in piazza per festeggiare i papà di

AUGUSTA – Ieri in piazza Duomo donne e uomini dell’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi”, oltre a qualcuno dei soci più giovani, per festeggiare la ricorrenza civile della festa del papà.

Le donne del sodalizio hanno omaggiato tutti i papà che si sono approssimati al gazebo, allestito al centro della piazza, di un simpatico portachiavi a forma di cravatta, insieme a una penna marchiata.

“Il tutto frutto della loro creatività – ha sottolineato il presidente Antonio Caruso – Un pensiero di cuore per tutti i papà“.

L’associazione “Genitori e figli”, ente del terzo settore, è impegnata da anni nel territorio, e in particolare nelle scuole cittadine, sul fronte della lotta contro droga, alcol, bullismo, per la sicurezza stradale, per la famiglia, per la legalità, per sostegno alle disabilità.

Non manca però di allietare con iniziative simili a quella di ieri alcune ricorrenze quali, per citarne solo alcune dall’inizio dell’anno in corso, l’Epifania e la Giornata internazionale della donna.