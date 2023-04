Primo piano Augusta, Giornata del mare, al convegno particolare dedica al sommergibilista caduto Stievano di

AUGUSTA – Visitatori alla base di Terravecchia sede del Comando Marisicilia, dove era aperta al pubblico la “Sala storica” con i suoi cimeli, alla banchina “Tullio Marcon” di Comforpat, da cui è stato possibile salire a bordo del pattugliatore Bettica e del pattugliatore d’altura Orione, tra gli stand nel piazzale di Maristanav, ma anche una conferenza pomeridiana nel salone di rappresentanza del palazzo di città. Questi gli eventi programmati dalla Marina militare ad Augusta ieri, per la Giornata nazionale del mare.

Al palazzo municipale, dalle ore 17, si è tenuto il convegno dal titolo “Il mare, una risorsa di grande valore culturale, scientifico, storico ed economico”. L’iniziativa ha visto organizzatori il Comando Marisicilia e il Comune di Augusta, in collaborazione con Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, Soprintendenza del mare della Regione siciliana e associazione storico-culturale “Lamba Doria”.

In particolare, l’associazione siracusana “Lamba Doria”, guidata ad Augusta dal referente Francesco Paci, ha omaggiato la “Sala storica” di Marisicilia di un cimelio del sommergibile Tembien, unità navale della Regia Marina entrata in servizio il 1° luglio 1938, speronata e affondata dall’incrociatore britannico “Hermione” il 2 agosto 1941 al largo di Malta. Il cimelio, in mostra nella sala espositiva del comprensorio Terravecchia, è una cassa, con incisione del nome del sommergibile, che conteneva un fucile mitragliatore Breda modello 30.

In occasione della donazione, per volontà del direttivo del sodalizio presieduto da Alberto Moscuzza, è stata fatta dedica e memoria del caduto augustano sommergibilista Benvenuto Stievano, morto insieme all’intero equipaggio nell’affondamento del sommergibile Morosini, l’11 agosto 1942 nel golfo di Biscaglia, a seguito di bombardamento aereo. Caduti senza croce, i 58 uomini del “Morosini” tra ufficiali, sottufficiali e marinai, che ad oggi non hanno un luogo ove commemorarli.

“La sala espositiva di Marisicilia per i cimeli della Regia Marina e della Marina militare ad Augusta – sottolinea l’associazione “Lamba Doria” in una nota a margine dell’evento – è stata voluta dal comandante di Marisicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini e rappresenta un importante tassello del recupero della memoria patria della nostra nazione, unitamente alla realtà comunale di Augusta del Museo della Piazzaforte con il suo direttore avv. Antonello Forestiere“.

Nel corso della conferenza, dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante Marisicilia, del comandante della Capitaneria di porto di Augusta, capitano di vascello Michele Maltese e del segretario generale dell’Adsp del mare di Sicilia orientale Attilio Montalto, sono seguiti gli interventi: del capitano di corvetta Marco Presti, comandante del nucleo Sdai di Augusta, sui palombari della Marina militare; dello stesso Attilio Montalto sul porto commerciale di Augusta; di Fabio Portella, ispettore onorario per i beni subacquei di Siracusa, autore del recente ritrovamento del relitto del rimorchiatore “Curzola” nelle acque di Brucoli; di Alberto Moscuzza, presidente dell’associazione “Lamba Doria”, che ha formalizzato la consegna del cimelio del “Tembien” alla “Sala storica” di Marisicilia; infine del vicesindaco con delega al Porto, Tania Patania.