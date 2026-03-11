Primo piano Augusta, Giornata della donna al “Muscatello”: clownterapia e Marina militare tra i reparti di

AUGUSTA – All’ospedale “Muscatello” un momento di vicinanza e solidarietà ha segnato la Giornata internazionale della donna grazie all’iniziativa promossa dall’associazione di clownterapia “Il sorriso che vorrei” (ets) con il coinvolgimento della Marina militare. Nella giornata dell’8 marzo i volontari dell’associazione, affiancati da rappresentanti della Quarta Divisione navale (Comdinav 4 – Comforpat), hanno fatto visita ai reparti del nosocomio portando un gesto simbolico alle pazienti ricoverate e al personale sanitario.

A ciascuna donna è stato consegnato un rametto di mimosa realizzato dai volontari dell’associazione insieme a una dedica: “Questo rametto di mimosa è per dirti grazie di essere una donna straordinaria“. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per offrire un momento di attenzione e di leggerezza all’interno delle corsie dell’ospedale cittadino.

All’iniziativa hanno preso parte il direttore sanitario dell’ospedale, Giovanni Licciardello, e il contrammiraglio Davide Da Pozzo, comandante della Quarta Divisione navale, accompagnato da un’aliquota di personale militare. Insieme ai volontari dai tradizionali nasi rossi, hanno visitato i reparti del “Muscatello”, condividendo con degenti e operatori sanitari un momento di serenità in una giornata dedicata alla valorizzazione del ruolo delle donne.

La partecipazione della Marina militare ha rappresentato un ulteriore segnale concreto di vicinanza al mondo del volontariato e della solidarietà, rafforzando il legame tra istituzioni e realtà associative del territorio. Nella nota a margine dell’iniziativa, il presidente dell’associazione di clownterapia, Mauro Cacace e i volontari hanno sottolineato che “la solidarietà e l’unità possono fare la differenza, trasformando una semplice visita tra i reparti in un momento di serena e spensierata condivisione“.