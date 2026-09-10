Primo piano Augusta, cento anni della Scuola di comando navale: inaugurato il monumento celebrativo [Video] di

AUGUSTA – Un secolo di storia, formazione e tradizioni marinare celebrato nel luogo che da 75 anni rappresenta la casa della Scuola di comando navale della Marina militare. Si sono svolte stamani, giovedì 10 settembre, sulla banchina “Tullio Marcon”, le celebrazioni per il centenario dell’istituzione nata a Taranto nel 1926 e trasferita definitivamente ad Augusta nel 1951, dove tuttora ha sede.

La giornata celebrativa nella base della Quarta Divisione navale – Comforpat è stata preceduta, nella sala conferenze “Giuseppe Fioravanzo”, dal convegno dedicato alla storia e all’evoluzione della Scuola di comando navale dal 1926 ad oggi. Sono intervenuti, per i saluti, il contrammiraglio Davide Da Pozzo, comandante della Quarta Divisione navale e direttore della Scuola di comando navale; il vicesindaco di Augusta, Pino Carrabino; quale moderatore il capitano di vascello Lino Morello, comandante della Stazione navale; quale relatore l’avvocato Antonello Forestiere, esperto di storia militare e direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta.

Dalle 11, le celebrazioni si sono quindi spostate sulla banchina “Tullio Marcon”, dinanzi alla palazzina “Visintini”, sede della Scuola di comando navale. Alla cerimonia hanno preso parte autorità militari e civili, cittadini, rappresentanti delle associazioni e dei club service del territorio.

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Momento centrale della mattinata è stato lo scoprimento del monumento commemorativo del centenario. Per la benedizione impartita dal cappellano militare, dinanzi all’opera si sono riuniti: il comandante in capo della Squadra navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis; il comandante marittimo della Sicilia, ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo; il comandante della Quarta Divisione navale e direttore della Scuola, contrammiraglio Davide Da Pozzo; e, per le autorità civili del territorio, il prefetto di Siracusa Chiara Armenia, il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e il presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato.

Il monumento è stato ideato, disegnato e progettato dall’avvocato Antonello Forestiere, esperto di storia militare e direttore del Museo della Piazzaforte. Il progetto, dopo l’approvazione dello Stato maggiore della Marina militare, è stato materialmente realizzato da Alessandro Pittà, dipendente dei Cantieri navali Noè, che ne hanno finanziato la realizzazione.

L’opera richiama uno dei simboli più riconoscibili della lunga storia della Scuola: riproduce fedelmente la caratteristica prora a cutter di una corvetta della classe “Albatros”, tipologia di unità strettamente legata all’addestramento dei futuri comandanti della Marina e alla storia della Scuola nella seconda metà del Novecento. Le corvette della classe Albatros, entrate in servizio a partire dagli anni Cinquanta, furono infatti impiegate anche nell’attività addestrativa della Scuola comando di Augusta e rimasero operative sino agli anni Ottanta e ai primi anni Novanta, affiancate nel tempo da altre classi di corvette.

Un richiamo alla continuità fra passato e presente compare anche nello speciale annullo filatelico realizzato per il centenario da Poste Italiane. Il disegno stilizzato, anch’esso opera di Antonello Forestiere, mette idealmente in relazione i due estremi dei cento anni di storia della Scuola: sulla sinistra una torpediniera “PN” del 1926, a rappresentare le unità sulle quali mossero i primi passi i frequentatori dell’istituzione appena costituita; sulla destra un moderno pattugliatore, espressione dell’attuale componente navale impiegata nella formazione.

Poste Italiane ha infatti attivato per l’occasione, sulla banchina “Tullio Marcon”, un servizio filatelico temporaneo con lo speciale bollo recante il logo del centenario e le date 1926-2026, accompagnato da cartoline commemorative.

La Scuola di comando navale nacque il 18 agosto 1926 a Taranto con il compito di preparare, attraverso uno specifico percorso teorico e pratico, i tenenti di vascello del Corpo di Stato maggiore destinati ad assumere il loro primo comando. Dopo una prima dislocazione ad Augusta già prima del secondo conflitto mondiale e la sospensione dell’attività durante la guerra, la Scuola riprese a operare a Taranto nell’ottobre del 1948 e nel 1951 fu trasferita definitivamente ad Augusta.

Nel corso dei decenni struttura, unità navali e modalità addestrative sono cambiate, ma è rimasta immutata la funzione della Scuola: verificare e affinare le capacità professionali e attitudinali degli ufficiali destinati alla responsabilità del comando sul mare. Oggi l’istituzione fa capo alla Quarta Divisione navale e Augusta ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo di polo formativo della Marina: negli ultimi anni nella sede siciliana è stato concentrato anche il seminario pre-comando, precedentemente svolto a Taranto, completando così sul porto Megarese l’iter che accompagna i tenenti di vascello verso il loro primo comando navale.

Le celebrazioni del centenario hanno unito la memoria delle unità e degli uomini che hanno attraversato un secolo di storia della Marina alla funzione che la Scuola continua a svolgere oggi, rinsaldando un legame con Augusta che, dal 1951, costituisce uno degli elementi più longevi e significativi della presenza della Marina militare nella città.