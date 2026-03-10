Primo piano Giochi matematici del Mediterraneo, ecco tutti gli studenti augustani a podio nella finale d’area di

AUGUSTA – Si è svolta, lo scorso 6 marzo, ad Augusta la finale d’area nella provincia di Siracusa della 16ª edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo, competizione organizzata dall’Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica) “Alfredo Guido”, con il patrocinio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli studi di Palermo.

Come già accaduto lo scorso anno, il Liceo “Megara” con la docente referente Stefania Caramagno e l’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” con la docente referente Annarita Malerba, scuole polo del progetto, hanno ospitato in contemporanea la manifestazione, aprendo le porte agli studenti qualificati, attraverso le prove svolte a dicembre nei rispettivi istituti, e ai loro accompagnatori.

La competizione, ormai consolidata nel panorama delle attività di valorizzazione delle eccellenze scolastiche, propone problemi che richiedono logica, intuizione e capacità di ragionamento autonomo, offrendo agli studenti un’importante occasione di crescita e confronto.

Tre gli studenti degli istituti comprensivi di Augusta che si sono distinti nella finale d’area. Nella categoria P3 (quinta primaria) si è classificato al primo posto Daniele Greco, alunno dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”. Nella categoria S1 (prima media) il primo posto è andato a Giada Barreca, anche lei dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, mentre nella categoria S2 (seconda media) si è classificato al primo posto Mario Santanello dell’Istituto comprensivo “Principe di Napoli”.

Per quanto riguarda invece gli studenti delle scuole superiori, nelle categorie dalla S4 alla S6 si sono distinti diversi ragazzi del Liceo “Megara” e dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, ricevendo attestati e complimenti nelle rispettive sedi dalle dirigenti scolastiche Fabrizia Ferrante e Maria Concetta Castorina.

Podi finale d’area sede Liceo “Megara”

Nella categoria S4 (primo anno della scuola secondaria di secondo grado) il podio della finale d’area ospitata al “Megara” è stato interamente conquistato da studenti del liceo: Samuele Pugliaris si è classificato al primo posto, seguito da Matteo Prisutto al secondo e Matteo Raniolo al terzo. Primo classificato nella sede del “Ruiz“, lo studente dello stesso istituto Edoardo Bellomare.

Nella categoria S5 (secondo anno delle superiori) il podio del “Megara” ha visto ancora tre liceali augustani, con Francesco Piazza al primo posto, seguito da Cristian Occhipinti e Parviz Ashani, secondo e terzo classificato. Nella sede del “Ruiz”, invece, sono giunti al secondo e terzo posto gli studenti della scuola, rispettivamente Ismaele Abate e Giovanni Cannavà.

Nella categoria S6 (terzo anno delle superiori) al “Megara” ulteriore podio di liceali augustani con Pietro Spinali al primo posto, Sara Garofalo al secondo e Federica Di Grande al terzo. Come al “Ruiz”, il podio è stato monopolizzato dagli studenti della scuola di via Catania, vedendo in testa Giorgio Rizza, seguito da Daniele Gianino e Roberta Maria Borri.

Podi finale d’area sede Istituto superiore “Arangio Ruiz”

Secondo il regolamento della competizione, i primi classificati delle categorie P3, S1, S2 e S3 e i primi due classificati delle categorie S4, S5 e S6 accederanno alla finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo, in programma il 3 maggio a Palermo, dove rappresenteranno le scuole di appartenenza insieme ai migliori studenti provenienti da tutta Italia.