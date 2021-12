Eventi Augusta, Giornata mondiale contro l’Aids, distribuzione di profilattici e screening domenica in piazza di

AUGUSTA – Partono oggi, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, le iniziative organizzate dall’Unità operativa Educazione alla salute e dall’Uos HIV dell’Unità operativa Malattie infettive dell’Asp di Siracusa, che si protrarranno sino al 15 dicembre prevedendo webinar insieme agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori della provincia, club service e associazioni, attività di screening nelle scuole e negli ambulatori e postazioni informative e per lo screening gratuito nelle piazze di diversi comuni della provincia.

In collaborazione con la Croce Rossa italiana, l’associazione Ama, il Centro trasfusionale e la Patologia clinica dell’Azienda sanitaria, nelle piazze di Siracusa, Lentini, Augusta, Avola e Noto, operatori della Educazione alla salute e del reparto Malattie infettive allestiranno gli stand informativi con postazione anche per l’esecuzione dello screening gratuito. Ad Augusta gli stand saranno presenti in piazza Duomo domenica 5 dicembre dalle ore 10 alle ore 14.

Negli stand verrà distribuito materiale informativo e di prevenzione, tra cui opuscoli cartacei e profilattici, e saranno raccolte le prenotazioni per l’esecuzione di test HIV (Aids), HCV (Epatite C), VDRL (Sifilide), gratuiti e anonimi, presso l’ambulatorio HIV della Malattie infettive dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Per fissare l’appuntamento bisogna telefonare al numero 0931 724117 oppure 0931 724106 oppure 0931 724209. Chi vorrà potrà anche sottoporsi al prelievo direttamente sul posto accedendo alla postazione medica del Centro trasfusionale nelle piazze, affiancata allo stand con personale medico, infermieristico e di volontariato.

Stamani si è tenuto il webinar dal titolo “HIV e Ist (Infezioni sessualmente trasmissibili, ndr)”, al quale hanno partecipato le scuole aderenti all’invito trasmesso attraverso l’Ufficio scolastico provinciale. Durante il collegamento è stato trasmesso un video realizzato dall’Assessorato regionale della Salute sulla prevenzione e sulle vie di trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili. In collegamento online con tutte le scuole anche club service e associazioni quali Lila, Anlaids, Arcigay, Lgbt. Tale evento, oltre a sensibilizzare sul tema sia gli studenti che la cittadinanza fornirà utili informazioni sulle iniziative programmate sul territorio. Ad ogni scuola è stato richiesto di trasmettere il numero degli alunni che vorranno sottoporsi gratuitamente al test che sarà eseguito da una equipe medica che si recherà nelle scuole.

“La Giornata mondiale contro l’Aids si propone, altresì – fa sapere l’Asp di Siracusa – di esortare i giovani ad adottare e mantenere stili di vita salutari, rispettosi della propria salute e del proprio benessere psico-fisico, che consentano di donare, volontariamente e periodicamente, sangue ed emocomponenti sicuri. Tutte le Unità ed i punti di raccolta del sangue, presenti su tutto il territorio dell’Asp di Siracusa, saranno attive per fornire, dettagliatamente e chiaramente, le informazioni utili, sia per la prevenzione dell’Aids, quanto per l’adesione alla donazione del sangue“.

