Primo piano Augusta, nuovo percorso multidisciplinare per il Parkinson al “Muscatello” di

AUGUSTA – È attivo nella Uosd di Neurologia dell’ospedale “Muscatello” (vedi foto di repertorio in copertina, ndr) il nuovo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la malattia di Parkinson e i parkinsonismi, documento di indirizzo regionale, per la gestione dei pazienti affetti da Parkinson. Referente del Centro malattia di Parkinson è la dottoressa Valeria Drago, responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Neurologia.

“Ogni paziente verrà gestito all’interno della rete in un’ottica di personalizzazione delle cure e multidisciplinarietà – afferma la dottoressa Drago – attenzionando non solo gli aspetti prettamente clinici della malattia, ma anche aspetti riguardanti la medicina di genere specifica, come previsto dal Piano regionale per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere, a garanzia di cure appropriate e personalizzate”.

“L’obiettivo del percorso – aggiunge il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – è realizzare un accesso alle cure più agevole, dedicato, qualificato e multidisciplinare attuando una collaborazione tra Medicina di base, Neurologia territoriale e Centro Parkinson ospedaliero, all’interno dell’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale “Muscatello” di Augusta, mettendo a disposizione del paziente le risorse diagnostico strumentali e professionali pluri-specialistiche di cui necessita, al fine di guidarlo dalla fase diagnostica fino alla fase terapeutica farmacologica, riabilitativa ed assistenziale multidisciplinare”.

L’Asp di Siracusa, attraverso l’Uos Formazione permanente, ha già intrapreso un percorso di formazione capillare dedicato ai medici di famiglia, suddiviso in diversi incontri, al fine di promuovere la rete, chiarire il ruolo dei medici di medicina generale all’interno della stessa e beneficiare di un acceso diretto alla Rete Parkinson aziendale. Viene proposto adesso tale servizio esclusivo e innovativo ai pazienti affetti da Parkinson al fine di “superare diseguaglianze di salute e garantire a tutti il miglior trattamento anche in funzione di differenze biologiche, socio economiche e culturali – si legge nel comunicato dell’Azienda sanitaria – che incidono fortemente sullo stato di salute, sull’insorgenza e sul decorso della malattia, oltre ad avere risvolti sull’efficacia e sugli effetti a lungo termine delle terapie“.

Le prenotazioni al Centro Parkinson ospedaliero del “Muscatello” di Augusta possono essere effettuate tramite Cup per i primi accessi o con accesso diretto per le visite di controllo contattando i numeri telefonici 0931 989102 oppure 0931 989414.