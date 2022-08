Primo piano Augusta, grave incidente in scooter sulla rampa per l’autostrada. Interviene elisoccorso di

AUGUSTA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 18,30 di oggi sulla rampa che dalla strada statale 193 porta al bivio tra la statale 114 per Siracusa e l’autostrada in direzione di Catania. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del “Cannizzaro” per uno dei due feriti.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolto un maxi scooter Honda SH con due persone in sella. Entrambe, l’uomo alla guida e la donna sul posto per il passeggero, risultano ferite.

Sul luogo dell’incidente si sono recate pattuglie della Polizia stradale di Siracusa, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco e un’autoambulanza del “118“. Si sono registrati rallentamenti sulla carreggiata fino alle 20,30 circa.