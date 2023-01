Primo piano Augusta, il bilancio della polizia municipale: in un anno oltre 5mila multe di

AUGUSTA – Un bilancio delle attività svolte dal Corpo della Polizia municipale di Augusta nell’anno concluso, attraverso i numeri resi noti l’indomani dell’entrata nel vivo i festeggiamenti in onore di San Sebastiano (vedi foto di copertina), compatrono di Augusta e protettore dei Vigili urbani.

La Polizia locale vede al comando Salvatore Daidone, assunto un anno fa a tempo pieno e indeterminato in categoria D1 come istruttore direttivo di vigilanza, dalla graduatoria del comune savonese di Albissola Marina. “Come San Sebastiano – riferisce il comandante Daidone – la Polizia municipale affronta ogni intervento con lo spirito e la finalità di far primeggiare il bene comune e dare conforto alle fasce più deboli della popolazione“.

Un rendimento gradito dall’assessore al ramo Pino Carrabino, che dichiara: “In tutti i servizi di polizia di cui si articola il Comando, la struttura locale ha lavorato e sviluppato obbiettivi che riteniamo soddisfacenti“.

L’amministrazione Di Mare ha acquistato diversi nuovi automezzi da assegnare al Corpo, tra i quali tre fuoristrada presentati lo scorso settembre. Tra le novità che hanno alleggerito gli oneri dei vigili urbani, l’esternalizzazione del servizio di rifacimento della segnaletica stradale. Resta il nodo dell’organico sottodimensionato, soprattutto considerata la vastità del territorio comunale, a cui si dovrà porre rimedio non solo con l’applicazione di quanto già previsto progressivamente nel piano triennale del fabbisogno di personale.

Per quanto concerne l’attività sanzionatoria nel 2022, sono state elevate 5.450 multe per violazioni del codice della strada, rilevate a mezzo cartaceo o con il ricorso allo strumento fotografico in dotazione a una delle pattuglie, con entrate pari a 336mila 555 euro di somme accertate; ritirate 30 patenti di guida; sanzionate 286 violazioni per errato conferimenti dei rifiuti. Sono inoltre stati rimossi 100 veicoli abbandonati, mentre 42 incidenti stradali nel territorio hanno visto rilievi effettuati da personale della Polizia municipale.

Nel merito del controllo del territorio, 67 i sopralluoghi per violazioni edilizie, mentre sono state effettuate 46 comunicazioni di notizie di reato di polizia edilizia.

La Polizia municipale ha emanato nel corso dell’anno passato 370 ordinanze di viabilità, 35 i pareri di viabilità rilasciati, 18 quelli per passo carrabile. In materia di commercio, rilasciati 16 pareri per dehors, 4 le violazioni contestate per abusivismo commerciale. Sono state 50 le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. Tra nuovi rilasci e rinnovi, sono stati 179 i tesserini per portatori di handicap.

Quanto al contrasto del fenomeno del randagismo, sono stati 111 i cani accalappiati e 100 i cani del Comune ceduti in adozione; 5 le sanzioni per omessa microchippatura; 34 i sopralluoghi di polizia veterinaria.

Tra gli altri numeri resi noti: espletate 56 procedure amministrative per Tso (Trattamento sanitario obbligatorio); evase 90 procedure di accesso agli atti; eseguiti 1.426 sopralluoghi per accertamenti anagrafici; rilasciati 179 tesserini venatori. La segreteria del Comando ha trattato complessivamente 4.741 pratiche.

“È da quasi un anno che lavoro insieme a tutti i miei ispettori con la precisa finalità di migliorare il servizio di Polizia municipale e il rapporto con il territorio – afferma il comandante Daidone – Piccoli e grandi risultati sono stati raggiunti ma la strada è in salita ed è lunga… Tutto ciò lo devo dire a tutti i miei ispettori di Polizia municipale, agli impiegati amministrativi e al personale dell’autoparco, che con elevata professionalità non si sono risparmiati, con in testa la mia vicecomandante“. “Il 2023 – conclude – si prospetta più impegnativo per dinamiche legate all’incremento della carenza di risorse umane, ma non per questo diminuirà il nostro impegno“.