Primo piano Augusta, il bunker ‘dimenticato’ di Punta Tonnara liberato dalle sterpaglie grazie ai volontari di

AUGUSTA – È stato liberato dalla vegetazione infestante e dai rifiuti che lo circondavano lo storico bunker militare di Punta Tonnara, unico per tipologia costruttiva di mimetizzazione nella provincia. A realizzate l’odierno intervento di pulizia volontaria una delegazione dell’associazione storico-culturale “Lamba Doria“.

“Versava in totale abbandono, immerso tra sterpaglie e spazzatura – denuncia il sodalizio – che nascondevano la sua maestosità di muto testimone degli avvenimenti bellici della Piazzaforte Augusta-Siracusa del secondo conflitto mondiale“.

Protagonisti e ‘braccia’ dell’iniziativa, il referente locale della “Lamba Doria” Francesco Paci, il presidente Alberto Moscuzza e il vicepresidente del sodalizio generale Massimo Lucca, oltre ai soci Marco Carbana e Giancarlo Genovesi.

“Continueremo l’operazione di pulizia dei fortilizi del secondo conflitto mondiale ad Augusta – si legge nella nota dell’associazione – dove non sono valorizzati come avviene in altri Paesi, come in Normandia o nella vicina Malta, resi fruibili al pubblico con percorsi storici“.