Primo piano Augusta, il carabiniere che aiuta un’anziana a portare la spesa a casa: un simbolo, oltre il gesto di

AUGUSTA – Si è trattato di un piccolo gesto di aiuto, ma un simbolo di come le istituzioni intendono stare accanto al cittadino in questa grave emergenza sanitaria da Coronavirus. Protagonisti, nella mattinata di ieri nel centro storico, un’anziana signora augustana e un carabiniere in servizio.

I decreti governativi vigenti, nella combinazione disposta con le ordinanze del presidente della Regione siciliana, vietano a tutti i cittadini di spostarsi da casa se non per “comprovate esigenze lavorative”, “motivi di salute”, “assoluta urgenza” o “situazioni di necessità“, come fare la spesa o recarsi in farmacia. Gli anziani sono una categoria che sta soffrendo particolarmente le attuali restrizioni, poiché, quando non possono farsi assistere da prossimi congiunti conviventi o da vicini di casa, sono costretti ad affrontare notevoli difficoltà.

Ieri un’anziana donna con difficoltà deambulatorie, e che vive sola in un appartamento nell’Isola, stava rincasando spingendo faticosamente un pesante carrello della spesa, che aveva riempito con le scorte alimentari acquistate per far fronte a diversi giorni di permanenza in casa.

Una gazzella del nucleo radiomobile di Augusta che transitava in quel momento, notando le difficoltà della donna, non ha esitato a fermarsi e il più alto in grado tra i due carabinieri è sceso dall’auto di servizio. Prendendo sotto braccio l’anziana donna, l’ha aiutata a spingere il carrello fino all’abitazione, offrendosi poi di sostenerla lungo le scale di casa e portarle la spesa nell’appartamento.

La donna ha ringraziato commossa il carabiniere, che è poi tornato a svolgere il proprio servizio. I carabinieri infatti, insieme alle forze dell’ordine, di polizia e all’esercito, sono in prima linea sulle strade in questa emergenza per far rispettare, tra le leggi vigenti, le misure di contenimento sanitario a tutela della salute pubblica.