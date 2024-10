Primo piano Augusta, il maltempo non lascia il segno. Allerta in aggiornamento per il weekend di

AUGUSTA – Un paio d’ore di precipitazioni piovose dopo l’alba, nessuna emergenza di viabilità e condizioni meteorologiche in apparente miglioramento.

Il fenomeno temporalesco si è manifestato in apertura di mattinata, con circa 40 millimetri di precipitazioni piovose cumulate (fonte Sias). A quanto pare, ad Augusta meno intenso delle previsioni, con la Protezione civile regionale che aveva diramato per questo sabato allerta meteo “arancione” in tutta la Sicilia, ancora in vigore fino all’emissione del nuovo bollettino atteso nel pomeriggio.

Sono state rilevate criticità temporanee nella viabilità solo all’ingresso della Borgata in viale Impastato e in viale Italia, con il maltempo ancora in corso intorno alle 9,30, per il necessario deflusso delle acque meteoriche.

È il Centro operativo comunale (Coc) attivato ieri a coordinare le attività di monitoraggio del territorio, sulla base delle quali intorno alle ore 11,45 il Comune, tramite canale “Telegram”, ha annunciato la “regolare viabilità in tutte le direzioni“.

Secondo il sito web del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, le previsioni su Augusta non contemplano ulteriori temporali per il fine settimana, con una possibile modesta parentesi notturna. Ma sarà l’avviso regionale di Protezione civile, nelle prime ore pomeridiane, a stabilire ufficialmente l’eventuale abbassamento del livello di allerta.