Primo piano Augusta, il maltempo si allontana: allerta meteo declassata. Sulla città 220 mm di pioggia in 48 ore di

AUGUSTA – Con l’avviso diramato questo venerdì pomeriggio, la Protezione civile regionale declassa l’allerta meteo nella Sicilia sud-orientale per la restante parte della giornata odierna da “rossa” ad “arancione“, che alla mezzanotte passerà a “gialla“. Quindi rientra l’allarme nei comuni siracusani e ragusani, tornando verso fasi operative di “attenzione” e consentendo di rimettere in sicurezza le arterie stradali pregiudicate e di fare la conta dei danni.

Non si prevedono precipitazioni piovose significative nella giornata di sabato 11 febbraio, mentre si potrebbero verificare, in generale, venti “localmente forti dai quadranti settentrionali, nella prima parte della giornata, specie settori orientali e meridionali” e, quanto ai mari, potrebbero essere “molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo

Ionio meridionale; moto ondoso in graduale calo nel corso del pomeriggio“.

La perturbazione in via di affievolimento ha prodotto nelle ultime quarantott’ore (dalle ore 16 di mercoledì alle ore 16 di venerdì) su Augusta, secondo la rete del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias), circa 220 millimetri di precipitazione piovose cumulate, per fortuna distribuite in un arco temporale relativamente esteso. Questo venerdì mattina, in particolare, si sono registrati disagi alla viabilità per allagamenti in alcuni dei punti storicamente sensibili del territorio (leggi articolo).

(Nella foto di copertina: situazione area cantiere ex campo sportivo “Fontana” nelle prime ore della mattina di venerdì 10 febbraio)