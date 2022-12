Primo piano Augusta, il Natale si “accende” l’8 dicembre, ecco il programma di

AUGUSTA – L’amministrazione comunale ha dato via libera, ieri con atto di indirizzo, al programma di massima del cartellone di eventi natalizi “Natale ad Augusta 2022“. Le luminarie in corso di installazione si accenderanno giovedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, e resteranno attive fino a venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania e tradizionale chiusura delle festività.

Luminarie artistiche previste sia nell’Isola (vedi foto di copertina), che alla Borgata e a Brucoli, dinanzi a tutte le chiese tra cui quella al Monte dedicata a San Giuseppe Innografo e dinanzi all’ospedale “Muscatello”. Noleggio e installazione sono stati affidati a una ditta di Cassaro (unica a presentare preventivo tra le cinque ditte invitate), impegnando 8mila euro.

“L’Amministrazione comunale per la predisposizione del programma – si legge nella delibera di giunta che lo approva – ha coinvolto associazioni, enti, organizzazioni ed altri soggetti cittadini, attraverso un avviso promosso dal VIII Settore – Ufficio Cultura, per riunire in unico un calendario tutti gli eventi previsti per le festività natalizie 2022/2023“.

Pubblichiamo qui di seguito il programma definito “di massima“, perché suscettibile di variazioni o integrazioni. Per quanto concerne le somme che il Comune dovrà impegnare per sostenere i costi, viene precisato che “le spese previste trovano copertura sul relativo capitolo “spese eventi e manifestazioni culturali, artistiche e religiose” del bilancio 2022“.

Giovedì 8 dicembre

ore 18.00 Via Principe Umberto, l’accensione delle luminarie artistiche, la diffusione musicale, il concerto itinerante del Gruppo Folk “Palmarum Insula” annunciano l’inizio del “Natale ad Augusta”

Inaugurazione: “La via dei presepi”: Piazza S. Domenico, via Garibaldi, via Principe Umberto, Piazza Duomo, nelle chiese e nelle vetrine dei negozi della città

Palazzo di Città (androne piazza Duomo): Apertura al pubblico del presepe allestito da Fabio Di Grande (7/12)

Palazzo di Città (androne via Principe Umberto): Apertura al pubblico del presepe siciliano allestito da Rosanna Scarcella

Chiesa Madre: Presepe a cura dell’Associazione Yarn Bombing Augusta

Nenie natalizie itineranti con lo zampognaro Emanuele Di Grande e Matteo Galofaro “il più piccolo zampognaro di Sicilia”

Salone Associazione Filantropica: Apertura al pubblico del presepe allestito da Pietro Quartarone

Piazza Duomo: “Tutti in… pista”: inaugurazione pista di pattinaggio

L’albero di Natale in piazza Duomo e in Piazza Fontana

Giardini Pubblici – “L’albero delle donne” a cura dell’Associazione Yarn Bombing Augusta

ore 18.30 Chiesa del Carmine – Concerto del Coro della Pro Loco “Città di Augusta” diretto dal M° Antonio Accettullo

Venerdì 9 dicembre

ore 10.00 Presso il Comando di Polizia Municipale in Corso Sicilia, nell’ambito dell’iniziativa “La befana del Vigile Urbano”: inizio della raccolta di dolciumi e giocattoli che saranno distribuiti ai bambini della nostra città. La raccolta proseguirà per tutto il periodo natalizio

Sabato 10 dicembre

Giornata della Solidarietà. Raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene presso i supermercati della città a cura dei club service e associazioni di volontariato

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della città

Domenica 11 dicembre

ore 10.00 Piazza Fontana: “Natale in Bici – Christmas by bike” – Biciclettata di solidarietà promossa dall’Associazione Genitori e Figli “Unitevi a Noi” Aps Ets

ore 16.30 Palazzo di Città: Accoglienza dei Ciaramiddari provenienti da diversi Comuni della Sicilia. Saluti istituzionali. Iniziativa a cura della Società Augustana di Storia Patria

ore 18.00 Esecuzione di nenie natalizie lungo la “via dei presepi”.

Lunedì 12 dicembre

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della città

Martedì 13 dicembre

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della città

Mercoledì 14 dicembre

ore 10.00 Presso il Comando di Polizia Municipale in Corso Sicilia, nell’ambito dell’iniziativa “La befana del Vigile Urbano”: raccolta di dolciumi e giocattoli che saranno distribuiti ai bambini della nostra città. La raccolta proseguirà per tutto il periodo natalizio

ore 18.30 Chiesa di S. Domenico – Concerto del Coro della Pro Loco “Città di Augusta” diretto dal M° Antonio Accettullo

ore 19.30 Chiesa del S. Cuore – “Cunti e canti di nuvena natalizia nella Sicilia antica” a cura di Fare Musica

Giovedì 15 dicembre

ore 17.00 Piazza Duomo: ArtigianCity – Inaugurazione dei Mercatini di Natale (fino al 23 dicembre)

ore 18.00 Salone di rappresentanza del palazzo comunale, presentazione del n° 8 Bollettino della Società Augustana di Storia Patria

Venerdì 16 dicembre

ore 6.00 Chiesa di S. Giuseppe – inizio della tradizionale novena di Natale

ore 19.00 Chiesa Madre – “Sulle note del dono” Concerto promosso dal Gruppo Donatori Sangue Fratres

Sabato 17 dicembre

ore 10.00 Chiesa delle Anime Sante: “Il Natale con il M° Biagio Foti” scultore e costruttore dei pupi siciliani.

ore 16.30 Via Principe Umberto: “Babbo Natale in Vespa” a cura dell’Associazione Vespa Club Augusta

ore 18.00 Via Principe Umberto: “Tombolata delle Famiglie” a cura della Consulta Comunale delle Famiglie

ore 19.00 Chiesa delle Anime Sante – “Concerto di Natale” a cura di Aurelio Caliri

Domenica 18 dicembre

ore 10.00 Via Principe Umberto – “Aspettando il ‘Natale con il laboratorio solidale delle Elfe – iniziativa a cura della Fondazione Famiglia Catalano Onlus

ore 10.00 Via Principe Umberto – “Natale in solidarietà” a cura dell’Associazione Auser

ore 10.00 Via Principe Umberto: “È Natale – Divertiamoci giocando; un’istantanea con Babbo Natale” – una iniziativa a cura dell’Associazione “Afi – Augusta”

ore 10.30 Via Principe Umberto – “Christmas street band” a cura dell’Associazione “Amici della Musica di Nicolosi” diretta dal M° Carmelo Vinci

ore 17.00 Via Principe Umberto: “È Natale – Divertiamoci giocando; un’istantanea con Babbo Natale” – una iniziativa a cura dell’Associazione “Afi – Augusta”

ore 18.00 Zampogna itinerante in via Principe Umberto

ore 19.00 Chiesa di S. Andrea – Concerto di Natale a cura della Corale “Euterpe” diretta dal M° Rosy Messina

Lunedì 19 dicembre

ore 11.00 Brucoli: Inaugurazione della mini libreria pubblica a cura dell’Associazione Genitori e Figli

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della città

ore 18.30 Chiesa del Carmine – Concerto del Coro della Pro Loco “Città di Augusta” diretto dal M° Antonio Accettullo

ore 19.00 Chiesa di S. Francesco di Paola – Novena di Natale Augustana, rievocazione dell’antico rito della pietà popolare augustana del XIX secolo a cura di Anna Passanisi, Emanuele Di Grande e Matteo Galofaro

Martedì 20 dicembre

ore 17.00 Via Principe Umberto – Sfilata e coreografie cura dell’Asd Smash Dance Studio, Asd S&S Gym Center, Asd Sport life, Asd Time Dance Sport, Asd Oltre la Danza, Centro Polisportivo Augusta Asd Athon

ore 19.00 Chiesa di S. Andrea: “Natale in Armonia” – Concerto di Natale a cura dell’Associazione “Hyblea Music”

Mercoledì 21 dicembre

ore 18.00 Piazza Duomo – via Principe Umberto – “Notte Bianca” a cura del Comitato Commercianti

ore 20.00 Piazza Duomo – “A Christmas Dream” a cura di Alessandra Patanè

Giovedì 22 dicembre

ore 19.00 Via Principe Umberto – “Yap Christmas” – Concerto di Natale a cura dell’Accademia Yap “Marcello Giordani”

Venerdì 23 dicembre

ore 16.00 Via Principe Umberto – “Natale in solidarietà” a cura dell’Associazione Auser

ore 17.00 Via Principe Umberto: “È Natale – Divertiamoci giocando; un’istantanea con Babbo Natale” – una iniziativa a cura dell’Associazione “Afi – Augusta”

ore 18.00 Zampogna itinerante in via Principe Umberto ore 19.00 Chiesa di S. Giuseppe Innografo – “Natale… tra le note” Concerto Corale “Anthea Odes”

ore 20.30 Piazza Duomo: “Can’t stop Christmas” Concerto di Natale del duo Aurora Gennuso e Antonio Ramaci e del gruppo “The Waves – Christmas in town” Concerto di Natale (Farina Massimiliano)

Sabato 24 dicembre

ore 7.30 Chiesa di S. Giuseppe, a conclusione della novena del Santo Natale, esecuzione delle tradizionali nenie natalizie dinanzi al presepe in cera con statuine del XIX secolo

ore 12.00 Messaggio di Natale del Sindaco alla città di Augusta

Domenica 25 dicembre

ore 11.00 Auguri di Natale con la zampogna itinerante in via Principe Umberto

Lunedì 26 dicembre

ore 10.00 Centro storico: animazione con Babbo Natale

Martedì 27 dicembre

ore 18.30 Chiesa di S. Andrea – “Natale in città” – Concerto di Natale a cura dell’Ass. Diapason

Mercoledì 28 dicembre

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della Borgata

Giovedì 29 dicembre

ore 19.00 Chiesa di S. Giuseppe – “Note di Natale” a cura dell’Ass. Hyblea Music

Venerdì 30 dicembre

ore 19.00 Chiesa delle Anime Sante: “Regalo di Natale” – Concerto a cura dell’Associazione Diapason

Sabato 31 dicembre

ore 12.00 Messaggio di fine anno del Sindaco alla città di Augusta

Domenica 1 gennaio

ore 10.00 Zampogna itinerante in via Principe Umberto

Lunedì 2 gennaio

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della città

Martedì 3 gennaio

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della città

Mercoledì 4 gennaio

ore 18.00 Zampogna itinerante per le vie della città

Venerdì 6 gennaio

ore 10.00 Piazza Duomo – “La Befana solidale” promossa dall’Associazione Genitori e Figli “Unitevi a Noi” Aps Ets