Primo piano Augusta, barriera lungomare Paradiso, approvato intervento per i tratti danneggiati di

AUGUSTA – È stato approvato dalla giunta il progetto definitivo-esecutivo per “lavori urgenti di ricostituzione localizzata della mantella” protettiva del lungomare Paradiso, una porzione della barriera frangiflutti risultata danneggiata a seguito della perturbazione dello scorso 27 novembre.

In quell’occasione, come spesso avviene con le forti mareggiate di grecale sul lungomare più esposto dell’Isola, le acque si sono insinuate, superando la barriera (vedi foto di repertorio in copertina, del 2017), all’interno del quartiere tra via Nino Di Franco e via Mocenigo. Dopo gli immediati interventi di rimozione dei detriti sulla sede stradale da parte della Protezione civile, l’amministrazione Di Mare ha così preso atto che tale parte della “massicciata”, “a causa delle forti mareggiate – si legge nella delibera di giunta – è stata danneggiata in modo significativo“.

Il quadro economico, stimato dal personale interno che ha redatto il progetto approvato l’1 dicembre, vede un totale complessivo pari a 60mila euro, tra importo lavori e somme a disposizione dell’amministrazione, risorse da reperire nel bilancio comunale.

Stamani è il sindaco Giuseppe Di Mare a sottolineare, sui canali social, che “si tratta di un progetto che è stato redatto in pochissimo tempo, subito dopo gli eccezionali eventi meteorici abbinati a forti mareggiate che hanno investito la costa ovest della città di Augusta nei giorni tra il 26 e 28 novembre 2022“, ringraziando “per questo straordinario lavoro l’ing. Bramato, l’ing. Passanisi e tutto lo staff dell’ufficio Lavori pubblici per la competenza e la celerità operativa“.

L’approvazione in giunta è stata seguita da una nota stampa dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua insieme ai due consiglieri comunali di cui è politicamente espressione, Biagio Tribulato e Margaret Amara, in riferimento alla “tempestività di interventi al fine di salvaguardare la pubblica incolumità“.