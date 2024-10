Primo piano Augusta, il ricordo di Marcello Giordani in lirica tra le piazze d’estate e il 5° memorial in chiesa di

AUGUSTA – La città di Augusta è prossima a commemorare i 5 anni dalla prematura scomparsa di un suo illustre figlio, il tenore Marcello Guagliardo in arte Giordani, a cui l’accademia canoro-musicale da lui fondata, Young artists plus (Yap), dedicherà, sabato 5 ottobre, il quinto memorial in chiesa Madre. Nel passato cartellone comunale di eventi per la bella stagione, “Augusta d’estate”, in vista del particolare anniversario erano state le piazze a ricordarlo, facendo riecheggiare la lirica al Monte, a Brucoli oltre che nell’Isola.

“Fu tenore di fama mondiale, artista di infinita generosità, fondatore dell’accademia Yap a sostegno dei giovani talenti. Fu un mecenate e riuscì a battezzare Augusta città della lirica. ‘Diventa tu ricco guadagnando l’amore del mondo’“. Queste le parole scolpite nella lapide posta lo scorso 13 luglio nella nuova piazza al Monte a lui intitolata, con una partecipata cerimonia istituzionale seguita dal concerto di amici e allievi dal titolo “Dolce notte! Quante stelle!”.

Piazza Marcello Guagliardo in arte Giordani

Piazza che pochi giorni dopo, il 24 luglio, è stata il palcoscenico dei giovani dell’accademia musicale Yap diretta da Rosario Cicero, come il 31 agosto lo è stata la piazza di Brucoli col Castello aragonese sullo sfondo. Quindi, alla fine dell’estate, un omaggio a ridosso della chiesa Madre, sul sagrato nel cuore dell’Isola, dove il 7 settembre l’orchestra di fiati “Bellini” di Monterosso Almo ha dedicato al compianto tenore la seconda parte del concerto, con le più note arie liriche: un momento di grande commozione sottolineato dal direttore dell’orchestra ragusana, Umberto Terranova insieme alla prima tromba Carmelo Vinci, musicista augustano di lungo corso.

Concerto ‘La piazza in musica’ dell’orchestra di fiati “Bellini” sul sagrato della chiesa Madre

Questo pomeriggio a palazzo di città, alla presenza del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla cultura Pino Carrabino, è stata presentata la quinta edizione del Memorial “Marcello Giordani”. “…o tu che in seno agli angeli” è il titolo per la commemorazione a un lustro dalla scomparsa, tratto dall’omonima aria cantata da Alvaro ne La forza del destino di Giuseppe Verdi.

Sabato 5 ottobre alle ore 19 nella chiesa Madre, si terrà la solenne celebrazione eucaristica celebrata da monsignor Sebastiano Amenta, vicario generale dell’arcidiocesi di Siracusa, con l’animazione di oltre cento musicisti che eseguiranno la Messa dell’incoronazione in do maggiore K 317 di Mozart.

Presentazione a palazzo di città del 5° Memorial “Marcello Giordani”

L’organico comprende orchestrali e coristi del Teatro Massimo “Bellini” di Catania e della Camerata polifonica siciliana, i solisti: Ester Ventura (soprano), Francesca Aparo (contralto), Alfio Vacanti (tenore), Maurizio Muscolino (basso). La direzione orchestrale è affidata alla bacchetta di Antonino Manuli. È inoltre prevista la straordinaria partecipazione di due cantanti lirici, amici del tenore Giordani, di fama internazionale: il soprano Daniela Schillaci e il basso Dario Russo.

Presenterà il memorial l’addetta stampa della Yap, la giornalista Michela Italia, filo ‘conduttore’ dei summenzionati eventi estivi. Il Memorial è patrocinato dall’Assessorato a Turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana e dal Comune di Augusta.