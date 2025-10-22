Primo piano Augusta, in carcere 36enne condannato per rapina e furto commessi nel 2023 di

AUGUSTA – I carabinieri della stazione di Augusta hanno tratto in arresto un 36enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lunedì scorso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

La condanna riguarda una rapina e un furto commessi nel 2023 proprio nel territorio di Augusta.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia legati a reati contro la persona e contro il patrimonio, dovrà scontare una pena definitiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato accompagnato dai militari presso la casa circondariale competente, dove sconterà la pena disposta dall’autorità giudiziaria.

L’arresto rientra nell’attività quotidiana di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria da parte dell’Arma dei Carabinieri.

(Foto di copertina: generica)