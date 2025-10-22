Primo piano Augusta, nasce circolo di Sinistra italiana: sabato il congresso fondativo di

AUGUSTA – Nascerà anche ad Augusta un circolo di Sinistra italiana – Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), l’alleanza rosso-verde nata alla Politiche del 2022 e guidata a livello nazionale dai deputati Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

L’appuntamento politico è fissato per sabato prossimo, a partire dalle ore 11, nella sala “Farshà” di via Garibaldi 35, dove si terrà il congresso fondativo del nuovo organismo locale.

Ai lavori congressuali parteciperanno gli iscritti al partito, ma l’iniziativa si preannuncia come un momento di confronto aperto: sono infatti invitati a intervenire, come si apprende dalla nota stampa, “i rappresentanti delle forze del campo progressista, oltre alle realtà sociali, ambientaliste e associative impegnate nel territorio sul fronte della solidarietà e della tutela dell’ambiente“.

Il congresso sarà aperto dalla relazione introduttiva del segretario provinciale Seby Zappulla, cui seguiranno il dibattito e gli adempimenti statutari previsti. A concludere i lavori sarà il segretario regionale di Sinistra italiana, Pierpaolo Montalto, che porterà il saluto della direzione regionale e traccerà le prospettive del partito in Sicilia.

(Foto di copertina: repertorio)