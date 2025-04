Eventi Augusta, in corteo contro la violenza di genere un mese dopo i femminicidi di Sara e Ilaria di

AUGUSTA – Si terrà nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile, alla Borgata, una manifestazione “in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio e per la lotta contro la violenza di genere“. È organizzata da un comitato spontaneo promosso dal centro antiviolenza “Nesea” di Augusta, presieduto da Stefania D’Agostino, e dal Comune di Augusta, guidato dal sindaco Giuseppe Di Mare, con la partecipazione del centro antiviolenza “Ipazia” di Siracusa.

L’iniziativa si svolgerà, come titola la locandina, “un mese dopo i femminicidi di Sara e Ilaria“, sul ‘filo rosso‘, colore simbolo della lotta alla violenza di genere, degli omicidi di Sara Campanella, studentessa ventiduenne originaria di Misilmeri (Palermo) uccisa a coltellate a Messina, e della coetanea Ilaria Sula, studentessa originaria di Terni inizialmente scomparsa e dopo una settimana trovata morta all’interno di un valigione sul fondo di un dirupo tra Tivoli e Roma.

Lo scorso 10 aprile a Siracusa (vedi foto di copertina), era stato il centro antiviolenza aretuseo presieduto da Daniela La Runa a promuovere, insieme ad altri centri antiviolenza, con la partecipazione di alcuni sindacati e forze politiche della provincia, una manifestazione per esprimere “la condanna della violenza maschile sulle donne e il femminicidio che di essa è il crudele epilogo“, conclusa con la consegna di un documento al prefetto Giovanni Signer. In generale, nel mese di aprile, sono stati numerosi i cortei di sensibilizzazione tenuti in Sicilia.

Quello in programma ad Augusta partirà da piazza Fontana alle ore 18, per proseguire lungo viale Italia e svoltare per via Matteotti, raggiungendo così largo Francesca Ferraguto, lo slargo all’intersezione con corso Sicilia intitolato due anni fa alla ventunenne originaria di Catania uccisa proprio ad Augusta nel 2009 per mano del compagno convivente. È previsto un momento di riflessione conclusivo in piazza Unità d’Italia.

Circa cinquanta le realtà aderenti alla manifestazione, secondo la più recente comunicazione dei promotori, che sono: Afi Augusta ets, Anps (Associazione nazionale Polizia di Stato) sezione Siracusa, Arcigay Siracusa, Asd Dragon’s Fighters Team Augusta, Asd Megara Running, Asd Polisportiva Augusta con Asd Athon Augusta, Asd Sportland 2000, associazione fotoamatori “Augusta photo freelance”, associazione culturale folk-popolare “Palmarum insula”, Admo (Associazione donatori midollo osseo), associazione filantropica “Umberto I”, associazione Genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets, Associazione nazionale carabinieri sezione di Augusta, “Augusta project” aps, Auser Augusta, Avulss odv, fondazione “Famiglia Catalano” onlus, Club Elettra odv, Cgil di Augusta, Comitato commercianti Augusta (Cca), Comitato commercianti Borgata, comitato “Premiarte Federico II Augusta”, “Comitato stop veleni”, Consulta comunale delle Famiglie, cooperativa sociale “L’albero” con “La dimora delle virtù”, fraternita di Misericordia di Augusta odv, Gruppo comunale volontari di Protezione civile della Città di Augusta, Gruppo donatori sangue “Fratres” Augusta, “Gruppo tradizioni Augusta”, associazione “Icob” Augusta, Impronte ets, Intercultura ets centro locale di Augusta, associazione di clownterapia “Il sorriso che vorrei” ets, Inner Wheel club Augusta, Kiwanis club Augusta, Lega navale italiana sezione Brucoli-Augusta, “Star academy”, consolato di Siracusa della federazione dei Maestri del lavoro, Megara calcio 1908, “Rete empowerment attiva”, Rotary club Megara Augusta, Gruppo scout “Augusta 1”, Società augustana di storia patria, Stonewall Siracusa, Superheroes odv, “Teniamoci per mano” onlus distretto di Augusta, Unitre Augusta, Asd Xifonia Bike.