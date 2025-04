Primo piano Augusta, il Rotary dona fontanella innovativa per il riqualificato “campo Carrubba” di

AUGUSTA – È stata inaugurata ieri pomeriggio, al cosiddetto “campo Carrubba”, una fontanella “innovativa” per l’erogazione gratuita di acqua potabile microfiltrata, dono dello storico Rotary club Augusta insieme al Rotaract club Augusta al Comune.

La fontanella è la prima del suo genere in Sicilia, realizzata dalla società catanese “Fontenuova” (nota per le “case dell’acqua” in numerosi comuni, tra cui Augusta). È definita “innovativa” in quanto la struttura in acciaio racchiude una tecnologia con aggiornato doppio sistema di filtraggio dell’acqua comunale, tramite sia carbone attivo naturale che sterilizzatore ultravioletti a Led, e per il particolare beccuccio protetto da possibili contatti con l’esterno e al sicuro da retrocontaminazioni accidentali.

La struttura è installata tra l’area fitness e l’area a verde, in un’area completamente riqualificata negli ultimi anni, che vede anche un campetto da calcio a 5 e una zona recintata per lo sgambamento cani, e videosorvegliata.

La partecipata cerimonia inaugurale è stata introdotta dal presidente del Rotary club territoriale, Francesco Messina, che ha illustrato il progetto denominato “beviAMOla“, in collaborazione con il club giovanile Rotaract presieduto da Gaia Messina, che sottende il “diritto all’acqua potabile, bene di tutti, attraverso un suo utilizzo ecosostenibile, qualitativamente e igienicamente superiore, che consenta al tempo stesso di ridurre spreco d’acqua e dispersione di plastica nell’ambiente“.

Ha preso parte alla cerimonia il governatore del distretto Rotary di Sicilia e Malta, Giuseppe Pitari, socio del club di Augusta, sottolineando la qualità del progetto nell’ambito delle aree di intervento del Rotary International, tant’è che è risultato meritevole di un co-finanziamento della Rotary Foundation.

Per il saluto istituzionale e un ringraziamento a nome della città, è intervenuto il sindaco Giuseppe Di Mare. Dopo la spiegazione tecnica del rappresentante della società produttrice della fontanella, Francesco Maugeri, le menzioni di merito ai tecnici comunali e di un’impresa privata che hanno consentito le opere necessarie, è toccato a padre Maurizio Sierna impartire la benedizione di rito, porgendo anche il ringraziamento della vicina parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso.

Il simbolico taglio di un fiocco rosso e la dimostrazione dell’utilizzo della fontanella con borracce hanno concluso la cerimonia, immediatamente seguita dalla fila di giovanissimi, avventori dell’area dedicata allo sport, per dissetarsi.