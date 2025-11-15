Eventi Augusta, in mostra gli scatti del viaggio di Felice Cucinotta “a Est di Paperino” di

AUGUSTA – È stata inaugurata ieri pomeriggio, venerdì 14 novembre, la mostra fotografica “A Est di Paperino” del fotografo augustano Felice Cucinotta, socio dell’associazione Augusta photo freelance (Apf), il sodalizio di fotoamatori presieduto da Romolo Maddaleni.

L’apertura ufficiale si è svolta nella galleria Fiaf di Apf, all’interno della sala espositiva “Guido Maddaleni”, davanti a un pubblico composto da soci, appassionati e curiosi attratti dal nuovo progetto dell’autore. Ha preso parte all’inaugurazione anche l’assessore comunale Domenico Zanti.

La mostra raccoglie venti fotografie tratte dal lungo percorso di ricerca visiva che Cucinotta ha maturato negli anni viaggiando nell’Europa orientale. “Le venti immagini in mostra sono solo una minuscola parte del bagaglio fotografico che ho raccolto negli anni “volando a Est dell’Italia”, il mio personale Paperino – ha riferito l’autore – In questo spazio ridotto ho voluto raccontare sprazzi di vita serba, polacca, rumena, bulgara, albanese, ceca e slovacca. Ogni vita è una storia: ogni persona ritratta porta con sé un mondo e qualcosa da raccontare“.

Dopo l’inaugurazione di ieri, l’esposizione sarà visitabile gratuitamente da sabato 15 a domenica 23 novembre, ogni giorno dalle ore 18 alle 20, presso la sede Apf in ronco Rossi 12, nel centro storico di Augusta.

L’iniziativa rientra nelle attività culturali riconosciute dalla Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), confermando l’impegno dell’associazione nel promuovere la fotografia d’autore e la crescita del panorama fotografico locale.