Primo piano Augusta, inaugurata la nuova sede del Corpo bandistico “Federico II” nel cuore della città di

AUGUSTA – Il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, rifondato 17 anni fa, ha inaugurato ufficialmente ieri sera la sua nuova sede, insistente su piazza D’Astorga nei locali dell’ex “Società marinara”, appartenenti alla confraternita di Maria Ss. Annunziata.

La banda, diretta dal maestro Gaetano Galofaro e presieduta da Emanuele Di Grande, torna così nel cuore del centro storico con l’obiettivo dichiarato di “rendere le prove musicali un appuntamento aperto, vivo, partecipato“. Restano nella disponibilità del Corpo bandistico i locali parrocchiali finora utilizzati in via della Rotonda (altezza via Cordai), quali sede operativa per le lezioni della scuola di musica, per le riunioni e per l’attività amministrativa del sodalizio.

La sobria inaugurazione si è svolta in un clima di grande emozione e partecipazione, alla presenza dell’arciprete don Alfio Scapellato, che ha impartito la benedizione inaugurale, del governatore della confraternita di Maria Ss. Annunziata Francesco Russo e dell’assessore alla cultura e alle tradizioni Pino Carrabino. La benedizione e gli interventi istituzionali hanno sottolineato il valore storico e sociale della banda, memoria viva della città, capace di attraversare generazioni e di essere ancora oggi punto di riferimento culturale per giovani e famiglie.

Da questo fine settimana, le prove settimanali saranno udibili nel cuore di Augusta, trasformando le vie circostanti in una piccola “agorà musicale”, dove curiosi, residenti e appassionati potranno ascoltare e vivere da vicino il lavoro dei musicisti. “La musica deve tornare tra la gente”, è il messaggio che traspare con forza dalla decisione del direttivo del sodalizio bandistico, con il sostegno della confraternita.

Negli ultimi anni il Corpo bandistico “Federico II” ha intrapreso un importante percorso di ulteriore rilancio, fatto di concerti, collaborazioni, gemellaggi, progetti educativi e un significativo coinvolgimento di bambini e giovani musicisti.

Sabato 22 novembre il Corpo bandistico è atteso per il tradizionale “Concerto di Santa Cecilia“, patrona dei musicisti, presso la chiesa delle Anime Sante, in collaborazione con la corale “Anthea Odes”. Un evento molto atteso, che segnerà il primo grande momento musicale dopo l’inaugurazione della sede.