Eventi Augusta, in piazza annullo postale speciale su cartolina per il 340° del culto dell’Addolorata di

AUGUSTA – Il prossimo 7 aprile, Venerdì santo, in piazza Duomo, dalle ore 8,30 alle 13, sarà ricordato con un’iniziativa filatelica il 340° anniversario della fondazione dell’ex “Confradia de los esclavos de nuestra Señora de la Soledad”, iniziativa promossa dalla Società augustana di storia patria, che lo scorso 21 marzo ha tenuto una conferenza sul tema nella chiesa di San Francesco di Paola.

Per l’occasione, sarà possibile ritirare presso il banchetto allestito un folder commemorativo con le grafiche dedicate alla Cappella dell’Addolorata e una sintetica nota storica relativa al suo culto nella città di Augusta. All’interno, in una custodia trasparente sarà visibile la cartolina commemorativa in cartoncino pregiato che riproduce il santino ottocentesco dell’Addolorata, opera dell’incisore augustano Gaspare Roggio. Per il prodotto, stampato in sole mille copie numerate, sarà richiesto un contributo di 2 euro per le spese di stampa e verrà rilasciata apposita ricevuta.

Grazie al coordinamento con l’ufficio temporaneo di “Poste italiane-Filatelia”, la cartolina potrà essere affrancata e timbrata, presso il banchetto dell’ufficio filatelico presente in piazza Duomo, con l’annullo postale speciale storicizzato, richiesto dalla Società augustana di storia patria con il volto della statua dell’Addolorata e la dicitura “1683-2023 – 340° Anniversario culto della Madonna Addolorata 7-4-2023 – 96011 Augusta (Sr)”. L’annullo potrà essere apposto anche su buste postali, cartoline, fotografie, libri personali, purché muniti di un francobollo.