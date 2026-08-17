Primo piano Augusta, si ricostituisce la Fidapa: nasce la sezione “Augusta-Mègara” di

AUGUSTA – Si ricostituisce in città una sezione della Fidapa, assumendo la denominazione “Augusta-Mègara”. La costituzione è avvenuta il 7 agosto, dopo la ratifica da parte della Presidenza nazionale intervenuta formalmente il giorno precedente. La guida della nuova sezione per il prossimo triennio è stata affidata a Rosa Alba Amara, nella qualità di presidente, che sarà affiancata da Aurora Donzelli quale vicepresidente, Roberta Oteri segretaria e Alice Tringali tesoriera.

All’evento inaugurale della sezione locale del movimento Fidapa Bpw Italy, che riunisce donne attive nel mondo del lavoro, delle imprese, delle arti e delle professioni, erano presenti alcune rappresentanti distrettuali della Federazione: la presidente Ina Di Figlia, la vicepresidente Lucia Mio, la tesoriera Maria Concetta Glorioso e la past presidente Letizia Bonanno, attuale segretaria nazionale. Presente anche Cristina Bosco, presidente della sezione Fidapa di Lentini, che svolge il ruolo di sezione madrina, insieme ad altre socie.

Secondo quanto riferito nella nota diffusa, la sezione locale nasce con l’obiettivo di “consolidare una presenza attiva e radicata nella città di Augusta“, proponendosi come punto di riferimento per iniziative di empowerment, formazione e dialogo intergenerazionale e per la promozione di cultura, competenze e opportunità. Tra le finalità indicate figurano inoltre il contributo allo sviluppo sociale e civile della comunità e la collaborazione con le realtà istituzionali, scolastiche, culturali e imprenditoriali del territorio.

Si tratta della ripartenza di un’esperienza associativa che è stata presente nel territorio fino allo scorso anno. La nuova sezione, si legge nella nota, è formata da “un gruppo di donne che credono fermamente nei valori promossi dalla Federazione internazionale e non hanno accettato che la città di Augusta perdesse un centro portatore di valori“. Le promotrici riferiscono quindi di avere deciso “di farla rivivere, di mettersi in cammino insieme, con coraggio e determinazione“, accogliendo nuove socie “che portano con sé storie, competenze, sensibilità e professionalità diverse ma unite da un unico desiderio: ridare voce a un presidio culturale che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la città“.