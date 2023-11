Primo piano Augusta, incidente tra auto e scooter in via Colombo: un ferito di

AUGUSTA – Incidente stradale nell’Isola, stamani intorno alle 10, tra un suv e un maxi scooter su via Colombo. Il bilancio è di un ferito, che non sarebbe grave.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500X, con conducente e un passeggero a bordo, svoltando a sinistra per la sosta tra via Megara e via Principe Umberto, è entrata in collisione con un Piaggio Beverly guidato da un uomo.

Lo scooterista è stato trasportato in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello”, per ricevere le cure del caso. I due a bordo dell’autovettura sarebbero illesi.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi, agenti della Polizia municipale.